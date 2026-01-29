店舗で一番お得に買えるチャンス！CAGUUU全店舗で2月限定10％OFFキャンペーンを開催

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、欲しい家具に出会える家具ブランド「CAGUUU（カグー）」において、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間、全店舗にて10％OFFキャンペーンを実施いたします。

期間中は、全国のCAGUUU実店舗にて展示・販売中のCAGUUU製品全品を、表示価格から10％OFFにてご提供いたします。さらに、ご来店いただいたお客様には、2月末までオンラインショップでご利用いただける10％OFFクーポンを進呈いたします。

実物でしっかりと品質やサイズ感を確かめたうえで、ご自宅に戻ってからじっくり比較・検討できる点も、実店舗ならではの魅力です。

ぜひこの機会に、お近くのCAGUUU店舗へお越しください。

■キャンペーン詳細

2月には、CAGUUU店舗にご来店いただいたお客様を対象に、お得にお買い物をお楽しみいただける特別キャンペーンを実施いたします。

【期間】

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

【キャンペーン内容】

１.店頭販売商品

表示価格から10％OFF

２.来店者限定割引特典

来店者全員に、サイト内の全商品が10％OFFになる「クーポンカード」をプレゼント

※自動割引との併用が可能です。

※他のクーポンコードとの併用はできません。

※クーポンカードの使用期限：2026/2/28（土）

■対象店舗

千葉ーーCAGUUU かねたや 幕張新都心店

「大型インテリアショッピングモール」をコンセプトに、かねたやの新たな旗艦店として2005年にオープンした幕張新都心店。売場面積約9,900平方メートル の超大型店で、ベッドやソファなどの大型家具からインテリア雑貨まで、国内外の一流メーカーの商品を幅広く取り揃えています。

静岡ーーCAGUUU 栗田家具センター静岡店

静岡県中部エリアで長年にわたり地域のインテリア需要を支え、売場総面積5,093平方メートル （テニスコート約20面分）を誇る大型店舗。1963年に旧清水市北脇新田に静清国道店を開店以来、幅広い家具とインテリアを揃え、幅広いお客様のライフスタイルに寄り添う提案を続けています。

1920年創業以来、長年にわたりいわき市内のインテリアショップを牽引してきた老舗家具店「丸ほん」は、旧店舗建物の老朽化に伴う閉鎖を経て、今年3月に新店舗へ移転し、「LIFE STYLE SHOP MaZaar」としてリニューアルオープンしました。広々とした店内には、インテリア雑貨がバランスよく配置され、落ち着いた雰囲気の中で商品をじっくりお選びいただけます。地域に根ざした長年の信頼と、現代のライフスタイルに寄り添う新しい感性が融合した店舗として、多くのお客様に親しまれています。

昭和28年の創業以来、60年以上にわたり全国の小売店に高品質で多彩な家具を提供してきた老舗家具企業。地域最大級の家具展示スペースを誇り、長年にわたり培った確かな品質と豊富な品揃えで、多くのお客様に愛され続けています。

1999年の創業以来、日本一の家具産地・大川に根ざし、20年以上にわたり地域と共に成長してきた家具専門企業。個性と絆を大切にしながら、時代に合わせた家具づくりで厚い信頼を築いています。

■2025年度売れ筋ランキングTOP3を実店舗で体験

CAGUUUが発表する「2025年度 年間売れ筋ランキングTOP10」の中から、特に高い支持を集めたTOP3アイテムを厳選しました。素材の質感やサイズ感、座り心地・寝心地など、オンラインでは伝えきれない魅力を、ぜひ店頭でご体感ください。

※2025年度年間売れ筋ランキングTOP10：https://caguuu.com/pages/bestseller2025





１.人気TOP1 レトロモダンソファベッド

レイアウト自在なモジュール式ソファ。背もたれの配置を変えたり、座面を広げて脚を伸ばしたりと、使い方は自由自在です。高反発ウレタンの程よい弾力で、快適な座り心地を実現。圧縮梱包でお届けするため、搬入もスムーズ。

展示店舗：

- 千葉｜CAGUUU かねたや 幕張新都心店- 静岡｜CAGUUU 栗田家具センター静岡店- 福岡｜CAGUUU ビッグハート店



２.人気TOP2 AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

長時間の作業環境を想定して設計された、エルゴノミクスオフィスチェア。頭部・背中・腰部を連動的に支える構造で、自然な姿勢を保ち、日常の作業時間を快適にサポートします。オフィスはもちろん、在宅ワークにもおすすめの一脚です。

展示店舗：

- 静岡｜CAGUUU 栗田家具センター静岡店- 福島｜CAGUUU MaZaar店

３.人気TOP3 Grand Form グランドエアリバースマットレス

リバーシブル仕様で季節に合わせて使い分けでき、夏は通気性よく、冬はしっかりとした寝心地を実現。独立ポケットコイルが体のラインに沿って体圧を分散し、寝返りを打っても揺れにくく、安定した眠りをサポートします。

展示店舗：

■CAGUUUについて

- 千葉｜CAGUUU かねたや 幕張新都心店- 福岡｜CAGUUU ビッグハート店

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏には、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感いただき、出資もしていただいております。

そして今回、ブランドアンバサダーに就任いただくことになりました。今後は、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

