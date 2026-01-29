「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」事前登録開始！無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」で配信決定！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年2月5日（木）より、サミー株式会社の「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」アプリを配信いたします。それに先駆けて2026年1月29日（木）よりアプリの事前登録を開始します。

現在ホールで大人気稼働中の「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」を777Realで忠実に再現！

2013年に登場し、ホールを沸かせた初代「パチスロ北斗の拳 転生の章」。あべしステムをはじめ、初代転生のシステム・遊技性を徹底強化して令和に降臨！

”裏闘神演舞””裏神拳勝舞”は、期待枚数3,000枚OVER!

懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！

いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！

下記のアプリ配信サイトで事前登録受付中！

【スマスロ 北斗の拳 転生の章2 アプリ概要】

・配信開始日：2026年2月5日（木）

・価格：無料（アイテム課金制）

・配信サイト

App Store

└https://itunes.apple.com/jp/app/id6757910761

※上記はスマートフォン専用のURLです。

Google Play

└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0218

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証PGC-405 (C)Sammy

「777Real」とは

・URL：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・公式SNS：https://x.com/777Realofficial

「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。