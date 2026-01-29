【2/6（金）】株式会社AX代表の石綿が「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」AIセッションに登壇。地方企業のAI活用を提言

株式会社AX

株式会社AX（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、2026年2月6日（金）に鹿児島県鹿児島市で開催される「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」のパネルディスカッション4【AIセッション】に代表の石綿が登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、「AI活用で地域活性化 地方企業はAIをこう使え」をテーマに、地方企業がAIをどのように活用すべきかについて議論します。

地方企業はどのようにAIを活用すべきか？

生成AIの普及が進む中、大企業だけでなく地方企業においてもAI活用の重要性が高まっています。しかし、地方企業では「どこから手をつければいいかわからない」「人材が不足している」といった課題を抱えるケースが多く見られます。

一方で、意思決定が速く、組織変革を柔軟に行える地方企業こそ、AIの恩恵を最大限に受けられる可能性があります。

本セッションでは、AI活用の最前線で活躍する登壇者が、地方企業がAIをどのように活用すべきかについてパネルディスカッション形式で議論します。

鹿児島ダッシュキャンプについて

鹿児島ダッシュキャンプは、地方創生をテーマに全国の経営者・起業家・実務家が集うビジネスカンファレンスです。地方企業が直面するリアルな課題を前提に、実践者によるセッションと交流を通じて、次の事業や意思決定につながる知見を共有する場として開催されています。

「AI活用で地域活性化 地方企業はAIをこう使え」の主なテーマ

こんな方におすすめ

- 地方企業におけるAI導入の現状と課題- AI活用による地域活性化の可能性- 成功事例から学ぶ実践的なアプローチ- 地方でAI活用を検討している経営者・事業責任者の方- 地域企業のDX推進を担当されている方- AI導入に関心があるが、何から始めればよいかわからない方

開催概要

イベント名: 第6回 鹿児島ダッシュキャンプ

開催日時: 2026年2月6日（金）12:00～21:00

（セッション時間は13:25～13:55を予定）

会場: 城山ホテル鹿児島（鹿児島県鹿児島市新照院町４１－１）

参加費（講演＋懇親会）:通常料金：30,000円（事前振込：28,000円）

ほか、鹿児島県民割などの割引サービスあり

主催: 株式会社Wiz

公式サイト:https://kagoshima-dc.jp/

※最新の参加条件・チケット情報・タイムテーブルは公式サイトをご確認ください。

「AI活用で地域活性化 地方企業はAIをこう使え」登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科研究員 大江 貴志 氏

株式会社ZEALS 代表取締役 清水 正大 氏

株式会社Wiz 代表取締役社長CEO 山崎 俊 氏

お申し込み

公式サイトより事前申込制となっております。

事前申し込みを行う :https://kagoshima-dc.jp/

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修・AIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AI活用だけでなく、AIを活用できる組織づくりの実現を目指し、引き続きサービスの強化・提供を推進してまいります。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/download

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容：

AI研修/開発事業

広告代理業

組織開発コンサルティング業

有料人材紹介事業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960