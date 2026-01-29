テンダ、「Eight EXPO 2026［AI-PAX］AIの実践的な活用展」に出展

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを軸に「ホワイトカラーの業務効率化」を推進する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、2026年2月18日（水）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026［AI-PAX］AIの実践的な活用展」に出展いたします。本展は、AIの実践的な活用をテーマに、業務効率化やDX推進に取り組む企業・担当者が一堂に会する展示会です。テンダのブース（【小間番号：南3ホール AI-PAX280】）では、AIの導入・活用に不可欠なマニュアル整備を支援するソリューションとして、「Dojo」および「Dojoウェブマニュアル」を展示いたします。AI導入前後の業務効率化や社内教育、マニュアル整備に課題をお持ちの方は、ぜひテンダブースへお立ち寄りください。

「Eight EXPO 2026」とは

公式サイト・来場登録 :https://eight-event.8card.net/eightexpo/

「Eight EXPO 2026」は、名刺アプリ「Eight」が主催する日本最大級のビジネス展示会です。その中でも「AI-PAX」は、AIの実践的な活用にフォーカスし、業務改革やDXを推進する企業・担当者が多数来場する専門エリアです。

出展内容のご案内

テンダのブースでは、現場業務の可視化やナレッジ共有を軸に、AI時代のマニュアル作成・運用の工数削減と品質向上を実現する「Dojo」シリーズの活用事例をご紹介します。単なるマニュアル作成ツールの紹介にとどまらず、実際の業務フローにどのように組み込み、教育・引き継ぎ・標準化を進めていくかを具体的なデモや事例を交えてご覧いただけます。

＜テンダのブースイメージ図＞

出展情報

※ブースデザインはイメージです。当日は変更となる場合があります。

展示会名：Eight EXPO 2026［AI-PAX］AIの実践的な活用展

会期：2026年2月18日(水)～19日(木） 10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1）

テンダ出展ブース（小間番号）：南3ホール AI-PAX280

展示内容：マニュアル自動作成ツール「Dojo」

現場作業のマニュアルには、スマホで簡単作成「Dojoウェブマニュアル」

PC操作のマニュアルなら、自動作成ソフト「Dojo」について

「Dojo」は、累計導入社数3,000社以上の実績がある、PC操作のマニュアルを自動作成できるソフトです。

普段どおりのパソコン操作を行うだけで、自動で操作画面の取得や文言作成を行い、システム操作のマニュアル、業務手順書、eラーニングコンテンツなどを作成することができます。

さまざまな形式に出力することができ、Excel・Word・PowerPoint形式のドキュメントの他、システムの運用定着に効果的な動画マニュアル、PC操作を疑似体験できるシミュレーションマニュアルも簡単に作成できます。

※“Dojo”（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。

現場作業のマニュアルなら、スマホで簡単「Dojoウェブマニュアル」について

※"Dojo"（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。

「Dojoウェブマニュアル」は、製造現場や倉庫内作業、店舗のバックヤード業務などの現場作業のマニュアル/手順書を、スマートフォンやタブレットを使って作成し、クラウド上で管理・共有できるツールです。

作業の様子を端末のカメラで撮影・録画し、音声入力に対応した説明文を加えることで、誰でも簡単にマニュアル/手順書を作成できます。作成したマニュアル/手順書は、多言語に翻訳することができるため、外国人労働者とのコミュニケーションの質を向上し、教育工数の削減も実現できます。

作業の様子を端末のカメラで撮影・録画し、音声入力に対応した説明文を加えることで、誰でも簡単にマニュアル/手順書を作成できます。作成したマニュアル/手順書は、多言語に翻訳することができるため、外国人労働者とのコミュニケーションの質を向上し、教育工数の削減も実現できます。

株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

