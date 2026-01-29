楽天損保、「楽天自動車保険」の収入保険料が前年比52％増と大幅成長

楽天損害保険株式会社

楽天損害保険株式会社（以下「楽天損保」）は、個人用自動車保険「楽天自動車保険」の2025年の収入保険料が前年比で52%増となったことをお知らせします。

「楽天自動車保険」は、インターネット型ならではのお得な保険料と簡単な手続きに加え、「楽天ポイント」を「貯める・使う」ことができる（注1）ほか、24時間365日受付の安心の事故対応を備えた楽天会員向けの自動車保険です。ご好評いただいている背景には、楽天ダイヤモンド会員向けの新規インターネット割引30％（注2）が挙げられ、楽天グループの会員プログラムを活用した取り組みとして、「楽天エコシステム（経済圏）」を日常的に利用するお客さまに対して高い訴求力を持ち、新規契約の拡大に貢献しています。

また、2025年7月に「ドライブアシスト」から「楽天自動車保険」に商品名称を変更し、「楽天」のブランド名を採用しました。これにより、楽天グループのサービスとしての認知度や信頼感の向上が期待されるとともに、グループ連携の強みがより直感的に伝わりやすくなりました。

楽天損保は今後も、インターネット保険ならではの利便性と価格競争力を磨き続けるとともに、「楽天エコシステム」との連携を一層強化し、お客さまにとってわかりやすく、選ばれ続ける商品・サービスの提供を目指してまいります。

商品特長の詳細については、以下のURLよりご確認ください。

URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/family/tabid/1100/Default.aspx

（注1）ポイント進呈・利用には一定の条件および上限がございます。ポイントプログラムの詳細は楽天損保ホームページをご確認ください。保険加入に伴うポイントの進呈は、楽天エコシステムによる募集経費の削減効果等を楽天会員に還元する制度です。

（注2）割引適用には一定の条件があります。詳細は楽天損保ホームページをご確認ください。

以上