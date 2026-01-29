健康界隈必見！海のスーパーフード＆山のパワーフードのお菓子『アカモクの天ぷら』『きくらげの天ぷら』2品が新発売

株式会社 MDホールディングス（左）『アカモクの天ぷら』（右）『きくらげの天ぷら』

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、素材の風味をそのまま残し、サクサクとした食感を楽しめる『天ぷらのお菓子』シリーズの新たなラインアップとして、『アカモクの天ぷら』『きくらげの天ぷら』2品を、を2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は、当社の『天ぷらのお菓子』シリーズの新たなラインアップとして開発いたしました。当社の『天ぷらのお菓子』シリーズは、低温でじっくり揚げるバキュームフライ製法で素材の風味をそのまま残し、サクサクとした食感を楽しめる素材菓子です。発売以来、累計出荷数は267万袋を突破し、多くのお客様に愛されています。（当社調べによる2020年8月～2025年12月までの累計出荷数）

近年、消費者の健康志向が高まる中、食物繊維や鉄といった“意識して摂りたい栄養素”への関心も広がっています。なかでも、アカモクは「海のスーパーフード」と言われ、研究機関の報告でも全国的に認知が進み、需要が拡大しているとされています。また、きくらげも古来より親しまれてきた食材であり、近年はアジア圏を中心に需要が伸びていると言われています。

当社は、こうした背景から、同シリーズの“素材の天ぷらをお菓子として楽しめる”というコンセプトに合う新たなラインアップとして、食物繊維や鉄を含む「アカモク」と「きくらげ」を採用しました。普段の食生活では不足しがちな栄養素を、素材由来で手軽に取り入れながら、天ぷらならではのサクサク・カリカリ食感を楽しめるほか、素材の味わいを引き立てるだし醤油味に仕上げました。

《 社内行事としても好評「温かい蕎麦＆冷たいそうめん」へのトッピング 》

『天ぷらのお菓子』シリーズは、そのままおやつやおつまみとして楽しめるのはもちろん、いつもの食事メニューにプラスするだけで手軽にアレンジができることも特長です。

なかでも、温かい蕎麦や冷たいそうめん等の麺類との相性は抜群です。サクサクの食感と素材の風味が、つゆの味わいと麺のつるっとした口当たりのアクセントとなり、いつもとは違う非日常感を簡単に味わうことができます。また、揚げ油の準備や後片付けが不要な点も、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視する昨今の生活者ニーズにぴったりです。

さらに、こうした“麺と天ぷらのお菓子を組み合わせる”食べ方は、「麺×天ぷらのお菓子」企画としても好評を博しています。なかでも、SNSのキャンペーン企画をきっかけに、お客様からの反響を受け、現在では当社の社内行事としても定着しています。

夏は「そうめんの炊き出し」、冬は「年越し蕎麦の炊き出し」といった季節に合わせた行事として、定期的に実施しており、実際に味の相性や食べ方のアイデアを社内で共有しながら商品を育てていくだけでなく、部署を越えて自然と会話が生まれ、普段接点の少ないメンバー同士が交流できる場になっております。

(左)(中) 各自好きな「天ぷらのお菓子」をトッピングして楽しむ様子

(右) 各自好きな天ぷらのお菓子に投票する「そばに合う天ぷらのお菓子は？」というアンケートを実施

《 商品特長 》- 素材の風味をそのまま残し、サクサクとした食感を楽しめる素材菓子- まるで天ぷらを食べているかのような本格的な味わいを、手軽に楽しめる商品- 味付けは、素材の旨みを引き立たせるだし醤油味- 低温でじっくり揚げるバキュームフライ製法を採用- 『アカモクの天ぷら』は、食物繊維・カルシウム・鉄をたっぷり含むほか、不足しがちな栄養素のマグネシウムも含有（製品100g当り：食物繊維16.4mg／カルシウム400mg／鉄3.2mg／マグネシウム70mg）- 『きくらげの天ぷら』は、食物繊維・鉄・ビタミンDをたっぷり含むほか、不足しがちな栄養素のカルシウムも含有（製品100g当り：食物繊維19.3mg／カルシウム123mg／鉄3.1mg／ビタミンD37.7µg）- 普段の食生活では不足しがちな栄養素を、素材から手軽に摂取できる- 温かい蕎麦や冷たいそうめん等の麺類との相性が抜群で、いつもとは違う非日常感を簡単に味わうことができる- 揚げ油の準備や後片付けが不要で天ぷらを楽しめる点は、タイパを重視する生活者ニーズに最適- 食べたい分だけ取り出せて、おいしさをキープできるチャック付き袋を採用

『アカモクの天ぷら』『きくらげの天ぷら』

■『天ぷらのお菓子』シリーズ

全11種類のラインアップを展開している『天ぷらのお菓子』シリーズ

『天ぷらのお菓子』は、低温でじっくり揚げるバキュームフライ製法で素材の風味をそのまま残し、サクサクとした食感を楽しめる当社の素材菓子です。発売以来、累計出荷数は267万袋を突破し、幅広いお客様にご支持いただいています。

（2020年8月～2025年12月までの累計出荷数）

ラインアップは、全11種類です。（アカモク、きくらげ、おくら、なす、紅しょうが、たまねぎ、しいたけ、れんこん、ごぼう、菜の花、エリンギ）旬の食材として人気の素材が、年中楽しめるほか、素材由来の栄養を手軽に取り入れられる点も特長です。

■商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73577/table/119_1_cf369993c74cb4e34578f13613fe6a05.jpg?v=202601290322 ]

■発売日

発売日：2026年 3月 2日 (月)

■販売エリア

全国のスーパー・ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/