東京の倉庫から沖縄へ お菓子を寄贈『フードロス削減プロジェクト』が評価　「第7回南風原町社会福祉大会」で特別功労者に選出

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）は、沖縄県南風原町と社会福祉法人南風原町社会福祉協議会が主催する「第７回南風原町社会福祉大会」で、社会貢献活動が評価され「特別功労者」として表彰されました。

■社会貢献活動「フードロス削減プロジェクト」と表彰理由

当社は物流業務を担う中で、倉庫へ返品される賞味期限まで十分な余裕があるお菓子を児童福祉に関わる施設へ届ける「フードロス削減プロジェクト」を2021年7月より実施しています。南風原町役場こども課および社会福祉法人南風原町社会福祉協議会を通じて、毎月段ボール箱12～16箱相当分のお菓子を継続的に東京から沖縄へ発送しており、これまでに累計で約10トンのお菓子を寄贈してまいりました。この活動が評価され、この度の特別功労者表彰につながりました。

なお、今回の大会で沖縄県外の団体として選出されたのは当社のみとなります。

当社は物流企業として日々の事業活動を通じ、社会課題の解決に寄与することを目指しています。「フードロス削減プロジェクト」は今年7月で5年目を迎えますが、今後も継続し、沖縄県の子どもたちの未来のためによりいっそう貢献していく方針です。

■「第7回南風原町社会福祉大会」について

南風原町の社会福祉事業に功績のあった個人および団体を顕彰するとともに、講演会を開催し地域福祉の現状の課題を認識し“ちむぐくる笑顔あふれる福祉のまちづくり”の推進に寄与することを目的に、2026年1月15日（木）に開催されました。https://www.haebaru-shakyo.org/?p=9675

■株式会社ダイワコーポレーションについて

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業が主なビジネスです。2026年10月に創立75周年を迎えます。また、関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様やエンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ：https://www.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業