スイーツビュッフェ『苺の森のアトリエ』付き宿泊プランを販売 苺のノンアルコールスパークリングで乾杯 全室レイクビューの琵琶湖ホテルでいちごにときめく春旅

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）では、開催中のスイーツビュッフェ『苺の森のアトリエ』をセットにした「スイーツビュッフェ付宿泊プラン」を、2026年1月31日（土）～4月29日（水・祝）まで販売いたします。

（左）いちごスイーツビュッフェ『苺の森のアトリエ』（右）スーペリアフロア『Natura』

春の訪れとともに心躍る「いちご」の季節。「レストラン ザ・ガーデン」で開催されるスイーツビュッフェ『苺の森のアトリエ』をメインに、景色といちごをご堪能いただける宿泊プランをご用意しました。自然あふれる景色の先にあるアトリエをイメージした会場には、タルトやフレジエをはじめ、多彩ないちごスイーツの世界が広がります。ビュッフェを満喫した後は、全室レイクビューの客室でゆったりとその余韻に浸るひとときをお過ごしください。お部屋には、いちご好きにはたまらない「苺のノンアルコールスパークリング」をご用意。プライベートな空間で苺の香りに包まれ、目の前に広がる雄大な湖を眺める時間は、琵琶湖ホテルならではの穏やかな滞在を彩ります。春の家族旅行や卒業旅行など、大切な方との思い出作りにもおすすめです。

嬉しいプラン特典

特典１.：苺のノンアルコールスパークリングで苺尽くしのホテルステイ

栃木県産「とちあいか」や福岡県産「あまおう」など、国産いちごを使用したベジターレの『苺のノンアルコールスパークリング』をお部屋にご用意。いちごの甘い香りが、ビュッフェの余韻に浸るひとときを彩ります。

※苺のノンアルコールスパークリングは、1部屋のご予約に1本（300ml）ご用意します。

特典２.：アーリーチェックインでゆとりあるタイムスケジュール

本プランでは、通常15時のチェックインが14時に。ビュッフェの開催時間に合わせ、チェックイン開始を待つことなくスムーズにお部屋へ。春の旅をより長く満喫いただくための、特別なサービスです。

特典３.：ホテルクレジットで滞在を自分流にアレンジ

お一人様1,000円分のホテルクレジットをご用意いたします。「イタリアンダイニング ベルラーゴ」のテイクアウトピザと苺スパークリングを囲み、周りを気にせずお喋りに花を咲かせる『おこもり旅』を愉しんだり、翌日に「カフェ ベルラーゴ」でケーキセットを堪能する『スイーツ尽くしの旅』を満喫したりと、使い方は自由自在。お客様のスタイルに合わせて滞在をカスタマイズし、琵琶湖ホテルでの時間をより豊かに演出します。

プラン概要

◇期間

2026年1月31日（土）～4月29日（水・祝）土日祝日のみ

※但し、3月13日（金）～4月5日（日）は全日

※３日前までの要予約

◇料金

1泊2名1室おひとり様24,030円～（朝食・スイーツビュッフェ付き、消費税・サービス料15%・入湯税込）

※部屋タイプ：スーペリアフロア「Natura」、デラックスフロア「Lumina」

◇スイーツビュッフェ『苺の森のアトリエ』 本プランのご利用時間

＜平日＞ 13：00～14：30 ＜土日祝日＞ 14：30～16：00 ※チェックイン日のご利用

◇ご予約・お問合せ：077-524-1255（宿泊予約 10：00～18：00）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/stayplan/strawberrystay_2026/

いちごスイーツビュッフェ 『苺の森のアトリエ』

会場となる「レストラン ザ・ガーデン」からは、雄大なびわ湖に、なぎさ公園や山野草エリアなど、豊かな景色が広がります。ビュッフェラインには、滋賀県産初のオリジナルいちご品種＜みおしずく＞をふんだんに使用した［30cmのいちごタルト］や、キルシュの効いたシロップといちごのナパージュ、クレーム・ムースリーヌで仕上げた［フレジエ］、なめらかな口当たりが魅力の［チーズケーキ］など、パティシエこだわりのスイーツが並びます。

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/sweetbuffet2026/

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分

JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式HP】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/