バレンタインにぴったりなTO THE HERBSの赤と白のハートのピザ(ハート)『赤のマルゲリータ』と『白のチーズ＆ハニー』が登場

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長 兼 CEO：淺野幸子）が展開するイタリアンレストラン「TO THE HERBS（トゥ・ザ・ハーブズ）」では、2026年1月30日(金)から2月15日（日）までバレンタイン期間限定でハート形の2種のピザ『赤のマルゲリータ』と『白のチーズ＆ハニー』を販売いたします。

- バレンタインにぴったりなSNS映えも抜群のハートのピザを2種ご用意致しました。ご家族やご友人、大切な方と熱々のピザを囲むひと時をお楽しみください。- 『赤のマルゲリータ』程よい酸味とフルーティーな甘みが特徴のトマトソースで赤いハートに見立てました。イタリア産モッツァレラ、オニオン、バジル、チェリートマトをトッピングし、シンプルに素材の味わいが引き立つピザに仕上げました。- 『白のチーズ＆ハニー』ナポリ産のモッツァレラチーズと北アルプスあづみ野地方で造られたクリームチーズなどを使用した真っ白なハートのピザです。はちみつをかけて、デザートとしてもお楽しみいただけます。- 店舗で焼き立てをお召し上がりいただけるだけでなく、テイクアウトも可能です。是非、バレンタインデーの食卓を彩る一品としてご利用ください。

【販売概要】

販売店舗：

TO THE HERBS 全店（ルミネ立川店・ルミネ荻窪店・ディアモール大阪店・鹿児島店を除く）

https://stores.to-the-herbs.com/

販売期間：2026年1月30日(金)～2月15日（日）

メニュー・価格（税込）：

赤のマルゲリータ 1,580円

白のチーズ＆ハニー 1,780円

サイズ：横 約26cm 縦 約24cm ※焼き上がりにより多少サイズは変わります

※テイクアウトは箱代20円を頂戴しております

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください

※価格はすべて税込です※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます