琵琶湖マリオットホテル 選べるメインと多彩なブッフェが楽しめるランチ「Pick ＆ Enjoy Lunch」を発売
「Pick & Enjoy Lunch」イメージ
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）では、2026年3月1日（日）から5月31日（日）まで、館内レストラン「Grill & Dining G」において、選べるメインとブッフェを組み合わせた春のランチ「Pick ＆ Enjoy Lunch」をご提供いたします。
春の風景を思わせる軽やかな彩りと滋賀の恵みを取り入れたランチが新登場いたします。メインディッシュは、近江鶏モモ肉を香ばしく焼き上げたタンドリーチキンや、滋賀県産アユのフライなど4種からお好みの一皿をお選びいただけます。さらに、オプションで近江牛ハンバーグやアンガス牛のグリルもご用意し、ランチの満足感を一層高めてまいります。
ブッフェコーナーでは、大鱒のグリルドシーザーサラダや近江鶏の棒棒鶏、春キャベツのスチームサラダなど、滋賀の食材と春野菜を生かした彩り豊かなデリサラダをご用意。温かい料理にはソースが選べるパスタやポテトとベーコンのグラタンをそろえ、土山抹茶やジャンボレモンなど滋賀県ならではの素材を取り入れたデザートを含む全30種の多彩な料理が、彩りとともに春の息吹を感じさせ、心豊かなランチタイムを演出いたします。
春の滋味とともに、心華やぐひとときをお楽しみください。
■「Pick ＆ Enjoy Lunch」
選べるメインと春の素材に滋賀県ならではの味わいを取り入れたブッフェスタイルのサラダやデザートを楽しむランチ。メインは滋賀県産の鮎や近江鶏などからお好みの一皿をお選びいただきます。ブッフェスタイルでは春野菜やフルーツに赤蒟蒻や近江鶏、稚鮎など滋賀県ならではの味わいを合わせた彩り豊かなデリサラダが並び、季節の息吹を感じる品々がそろいます。デザートやドリンクまで自分好みに選べる楽しさに満ちたランチタイムをご堪能ください。
【 「Pick & Enjoy Lunch」メニュー】
メイン料理 ●下記よりお好みの１品をお選びください
・近江鶏もも肉のタンドリーチキン ブロシェットスタイル
・滋賀県産アユのフライ
・低温調理した豚フィレのカツレツ(120g)
・蔵尾ポークウインナーのポトフ
＜オプション＞
・近江牛ハンバーグ(180ｇ) ＋500円
・アンガス牛ハンギングテンダーグリル(100g) ＋1,500円
「Pick & Enjoy Lunch」メインイメージ
ブッフェ ●ブッフェスタイルでお好きなだけお楽しみください
サラダ
・ローストビーフと春レタスのサラダ
・ロメインレタスと大鱒のグリルドシーザーサラダ
・鰹のたたきとアボカドの和風サラダ
・厚揚げのグリルと稚鮎のフリット 近江水菜のシャキシャキサラダ
・スモークサーモンとフレッシュフルーツのパワーサラダ
・春キャベツと桜海老のスチームサラダ など12種
フレンチフライ / ポテトとベーコンのグラタン
お好みのソースで楽しむパスタ /パン、ライス
土山抹茶モンブラン / キャラメルとナッツのパウンドケーキ /
ジャンボレモンのパンナコッタ アプリコットソース など8種
アップルジュース / オレンジジュース / パイナップルジュース /
ウーロン茶 / ほうじ茶 / コーヒー、紅茶
「Pick＆Enjoy Lunch」ブッフェイメージ
「Pick & Enjoy Lunch」概要
期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)
時間：11:30～14:30（L.O.14:00）
場所：レストラン「Grill & Dining G」（12階）
料金：1名様 4,500円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※上記の料金は消費税・サービス料を含みます。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant