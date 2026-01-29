歌みた投稿100本突破！歌特化型配信アプリ広告にも出演中の“ポンかわVsinger”「蜂屋ひまわり」の限定“ハズレなし”オンラインくじが登場！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、Vsinger「蜂屋ひまわり」のオリジナルグッズが当たる『蜂屋ひまわり歌みた投稿100本記念オンラインくじ』を、1月29日(木)より販売いたします。

本スクラッチは、歌ってみた動画投稿100本達成という節目を記念した特別企画。

これまで蜂屋ひまわりが歌とともに歩んできた軌跡を形にした、

記念性・実用性・コレクション性を兼ね備えた豪華ラインナップをご用意しました。

100本分の「ありがとう」を詰め込んだ、

今だけ・ここだけの限定スクラッチ を、ぜひお楽しみください。

蜂屋ひまわり歌みた投稿100本記念オンラインくじ

＜CHETスクラッチ＞

販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/himawari100

＜販売期間＞

開始：2026年1月29日 (木) 18:00

終了：2026年2月15日 (日) 23:59

＜販売価格＞

1回 770円（税込）

＜賞品詳細＞

S賞：デジタルサイン入り！100本記念アクリルアート♪

A賞：日常使いしやすい限定デザインマグカップ

B賞：連結できるキュートなチャーム(ハート)

C賞：全種類集めたくなる丸缶バッチ

D賞：100本記念デザイン L版ブロマイド

W賞

1月29日(木)～2月3日(火)：歌みた100本投稿記念インタビューボイス♪

2月4日(水)～2月9日(月)：なんだかクセになる罵倒ボイス♪

2月10日(火)～2月15日(日)：疲れたときに聞きたい激甘よしよしボイス♪

蜂屋ひまわり / プロフィール

ひまわりのようにみんなに笑顔を届けたい！

ポンかわVsingerの蜂屋ひまわりです 🐝

YouTube：https://www.youtube.com/@Himawari_Hachiya

X：https://x.com/Himawari_Pachi

ColorSing ：https://web.colorsing.com/share/user?user_id=ece8bf42-03bc-42ff-80f7-51ae2a6b55db

CHETスクラッチについて

CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。

在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。

CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store

CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

CHET Marketingでは、CHETスクラッチなどVTuber様と様々な取組みを行なっております。

グッズ化やビジネス化など、提携希望のVTuberの皆様は以下よりお問い合わせください。

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー



＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

