大好評につき第２回目の開催決定！！アトアクリエイターズフェスタ2026 SPRINGを開催します

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、2026年4月4日（土）、4月５日（日）&４月11日(土)、4月12日（日）の計4日間、生きものグッズを作成するクリエイターを招いた物販イベント「アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING」を開催します。

2025年に開催した本イベントでは、大変多くのお客様にご来場いただき、好評いただきました。その反響を受け、このたび 「アトアクリエイターズフェスタ 2026 SPRING」 の開催を決定いたしました。今回は、開催日数を 4日間 に拡大し、2週にわたって実施いたします。前回に引き続き、個性豊かなクリエイターが集結し、多彩な作品やグッズを展開します。作品を通して生きものとのつながりを感じていただくとともに、グッズとの出会いをきっかけに、生きものへの興味や関心をより一層深めていただくことを目指します。ポップなデザインから、写実的なデザイン、標本や、カルタなど、個性あふれる作品が大集合。生きものに関する作品が一堂に会し、アトアをより楽しめるイベントです。

参加クリエイター

【ウサギノネドコ、GAMOTTO Lab.（ガモットラボ）、透明標本作家 冨田伊織

NIBOSHI＆、なんかの菌、UMINO WATARU、ふじいよしみ】 and more…

※開催日によって参加クリエイターが異なる場合がございます。詳細は後日発信いたします。

■イベント概要

・イベント名：アトアクリエイターズフェスタ2026 SPRING

・開催日：2026年4月4日（土）、4月5日（日）、4月11日（土）、4月12日（日）計4日

・開催時間：10:00～18:00

・開催場所：アトア館内2階MARINE NOTE

・参加料：無料 ※別途アトアの入館料が必要です

・主催：AQUARIUM × ART atoa

・協力：クリエイターズラッシュ!!

2025年11月に開催「アトアクリエイターズフェスタ 2025」

2025年11月22日（土）～24日（月）の3日間、クリエイターを招いた物販イベント「アトアクリエイターズフェスタ2025」を開催し、8組の個性豊かなクリエイターとともに、多くのお客様にお楽しみいただきました。

▼ブースの様子を一部ご紹介

なんかの菌さん

NIBOSHI＆さん

※写真は過去開催の「アトアクリエイターズフェスタ2025」の様子です。同一商品が並ばない場合があります。

▼クリエイターフェスタ2025の様子をYouTubeにて公開中

https://youtube.com/shorts/-j0rFeMwyLI(https://youtube.com/shorts/-j0rFeMwyLI)

AQUARIUM × ART atoa 概要

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマで構成され、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会えます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください

URL：https://atoa-kobe.jp