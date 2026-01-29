『カミナシ レポート』、高度な品質管理機能を追加した大型アップデートを実施

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』を提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、現場帳票システム『カミナシ レポート』に、「製品マスタ機能」と「回答検索機能」を追加する大型アップデートを実施したことをお知らせします。これにより、品質管理業務の効率化やトレーサビリティのスピードと精度が向上し、高度な品質管理が実施できるようになります。

日本の製造現場は消費者ニーズの多様化にともない、多品種少量生産が主流となっています。しかし、こうした生産体制は管理業務を複雑にする側面があり、現場では以下のような課題に直面しています。

- 製品ごとに異なる規格や基準値：製品ごとに規格や基準値が異なるため、品質管理のための帳票管理や記録作業が煩雑になり、多くの工数を要する- トレーサビリティの難しさ：出荷後に製品トラブルの可能性が浮上した際、日々記録される膨大な帳票やデータの中から特定の情報を洗い出す必要があり、その作業に数時間以上要する

こうした課題を解決すべく、『カミナシ レポート』では新たに「製品マスタ機能」と「回答検索機能」を開発しました。本機能を通じて、現場の高度な品質管理の実現に貢献します。

機能の概要

1. 製品マスタ機能

製品名、規格値、点検項目などの情報をマスタデータとして登録し、記録する帳票と紐づけることができる機能です。従来は、製品A、B、Cで規格値が異なる場合、管理者（帳票作成者）は製品ごとに帳票のひな形を作成する必要がありました。また、記録者も製品ごとの帳票を探して都度記録する必要があり、手間がかかっていました。本機能により、管理者は共通の帳票を1つ作成し、規格値や点検項目などの「マスタデータ」の登録をするだけで済み、記録者は『カミナシ レポート』上で記録したい製品を選択するだけで、その製品の規格値が反映された帳票で記録ができます。

多品種製造の現場においても、製品ごとに柔軟に品質管理項目を設定・管理できるようになり、より効率的な品質管理や記録業務が行えるようになります。

2. 回答検索機能

帳票のひな形や過去の膨大なデータの中から、ロット番号や製造日など複数の検索項目で必要な情報を効率よく特定できる機能です。「製造日」や「ロット番号」など、帳票作成時にあらかじめ設定した複数の検索項目でデータを絞り込むことができます。従来の『カミナシ レポート』の検索機能と比較し、必要な情報へより迅速にアクセスできるようになり、万が一の製品トラブル発生時や監査対応など、トレーサビリティの精度とスピードが向上します。

※設定可能な検索項目例：「製品名」「製造日」「ロット番号」「賞味期限」「設備名」など

今後の展望

今後もお客さまのニーズに応じた機能拡充を図り、製造業における品質管理体制の強化や現場DXの推進を支援してまいります。加えて、今回の機能アップデートを皮切りに、現場に蓄積されたデータがシームレスに経営判断に活用される世界の実現を目指してまいります。

現場帳票システム『カミナシ レポート』について

『カミナシ レポート』は、現場業務の標準化と品質向上を実現する電子帳票システムです。2020年6月の提供開始以来、製造業界をはじめ、飲食、宿泊、小売、物流など、業界問わず17,000以上の現場のDXを推進しています。

https://kaminashi.jp/report

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp