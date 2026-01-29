ctc、ウエインズトヨタ神奈川主催e-Motorsportsの高校生大会「アオハルGP～supported by グランツーリスモ～」の運営に参画　2月21日開催

中部テレコミュニケーション株式会社

eスポーツ事業に取り組む通信事業者の中部テレコミュニケーション株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中島 弘豊、略称：ctc）はウエインズトヨタ神奈川株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：宮原 漢二、以下ウエインズトヨタ神奈川）が2月21日（土）に主催する高校生を対象としたJAF認定e-Motorsports大会「アオハルGP～supported by グランツーリスモ～」の運営に参画します。なお、同日には自動車販売店対抗大会「GRAN TURISMO JAPAN CAR DEALERSHIP EXHIBITION 2026」も開催され、ctcが運営いたします。

背景

ウエインズトヨタ神奈川はこれまで、地域貢献やクルマファンづくりの一環としてe-Motorsportsに取り組んできました。この度、特に若年層に対して「クルマ」を好きになってほしい・身近に感じてほしいという思いから、高校生を対象とした「アオハルGP～supported by グランツーリスモ～」を開催することといたしました。また、同じ思いをもつ自動車販売店との連携・仲間づくりを目指して「GRAN TURISMO JAPAN CAR DEALERSHIP EXHIBITION 2026」を開催し、e-Motorsportsを通じて自動車業界全体を盛り上げてまいります。

ctcはこれまで培ったeスポーツイベント運営のノウハウを活かし、両大会の企画・運営を行います。特に、昨年12月まで開催していた全国の高校生以上の学生を対象にしたeスポーツ大会「ExCROSS BLUE LEAGUE 2025」では、多くの学生に参加いただき、若手プレイヤーの活躍の場を創出してまいりました。

学生とe-Motorsportsがつながる懸け橋となり、e-Motorsportsを通じて自動車業界全体を盛り上げてまいります。

大会概要

アオハルGP～supported by グランツーリスモ～

- 日時：2026年2月21日（土）午後- 出場者：特別選抜高校生選手- 会場：GR Garage トレッサ横浜（神奈川県横浜市港北区師岡町700 北棟2F）- タイトル：PlayStation(R)5およびPlayStation(R)4用ソフトウェア「グランツーリスモ7」- 観覧：事前応募制・現地観覧（無料）- 詳細：大会公式ホームページ（https://business.esports-stadium758.jp/aoharuGP）- 認定・後援：JAF認定・横浜市 にぎわいスポーツ文化局後援- 司会者：英美里さん- 実況解説者：ピエール北川さん、冨林勇佑さん- 大会アンバサダー：

佐々木 藍咲さん

東京ヴェルディレーシング/ Kids com Team KCMG所属 リアルモータースポーツのドライビングアスリート

富下 李央菜さん

CERUMO・INGING所属 リアルモータースポーツのドライビングアスリート

その他のアンバサダーにつきましては、決定次第、大会公式サイトにて順次お知らせいたします。

GRAN TURISMO JAPAN CAR DEALERSHIP EXHIBITION 2026

- 日時：2026年2月21日（土）午前- 出場者： 全国自動車販売店 店舗選抜選手- 会場：オンライン- タイトル：PlayStation(R)5およびPlayStation(R)4用ソフトウェア「グランツーリスモ7」- 観覧：YouTube配信- 詳細：大会公式ホームページ（https://business.esports-stadium758.jp/aoharuGP）- 認定・後援：JAF認定・横浜市 にぎわいスポーツ文化局後援- 司会者：英美里さん- 実況解説者：ピエール北川さん、冨林勇佑さん

＜e-Motorsportsとは＞

e-Motorsports（読み：イーモータースポーツ）とは、自動車のバーチャルレースゲームを用いたeスポーツ※カテゴリーの一つです。その操作方法や実車の再現度からシミュレーターとしての側面もあり、特別なライセンスや高額なマシンがなくても、ゲームを通じて実際のレーシングドライバーと同等の競技性を体験できます。e-Motorsportsは、初心者が自宅からでも参加でき、気軽に始められることが魅力です。ゲームには本物のクルマの挙動やコースが精密に再現され、リアルさながらの本格的なレースを楽しむことができます。現在は多くのe-Motorsports出身プロレーシングドライバーが誕生し、現役のドライバーもe-Motorsportsをトレーニングに取り入れるなどの活用をしています。

※eスポーツ：コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦競技

今後の展望

■ウエインズトヨタ神奈川 渉外広報部 モータースポーツ推進室 浜本翔さんのコメント

ウエインズトヨタ神奈川は神奈川県の自動車ディーラーとして、主に地域イベントにてe-Motorsportsを用いたクルマファンづくりに取り組んで来ましたが、今回ctcをパートナーとし、全国の高校生を対象とした大会の開催に踏み切ります。本大会は、「アオハルGP～supported by グランツーリスモ～」のプロローグ的位置づけとして開催し、今後定期的な大会を開催することを目指します。

「若者のクルマ離れ」が進んでいるといわれる中でも、運転免許取得年齢に達する前からe-Motorsportsに情熱をもって取り組んでいる多くのクルマファンが全国に存在します。その中にはトップクラスのテクニックを持つ選手がいるものの、果たして彼らの凄さを周囲がどれだけ知っているでしょうか。彼らがコミュニティを作り、クルマについて語り合い、腕を磨き合う場ができる。学校の名を背負って競うことで、周囲がその活躍を知り、応援し、ファンになる。そんな環境を作りたくてこの大会を企画しました。この2月のイベントでは、現在全国レベルで競い合う高校生ドライバーにそのパフォーマンスを披露していただき、多くの方に高校生による新しい「アオハル」のスタートを体感していただければと考えております。

■ctc 事業創造部 事業創造グループ 梶田恭平グループマネージャーのコメント

ctcは自動車産業が盛んな中部地域の一企業として、eスポーツ運営のノウハウを活用し、自動車業界の課題解決に取り組みたいと考えています。自動車業界には現在、「少子高齢化」「若者のクルマ離れ」などによる自動車利用人口の減少という課題がありますが、ctcはe-Motorsports を入り口として、若年層のクルマへの関心を高め、運転の楽しさを心から実感してもらうことで、これらの課題解決に貢献したいと考えております。

今後、神奈川県に本社を置くウエインズトヨタ神奈川株式会社と、中部地域に本社を置き、学生向けeスポーツ大会「ExCROSS BLUE LEAGUE」を開催するctcは、本大会がe-Motorsports 界にとっての“甲子園”のような存在へと発展させることを目指します。

そして本大会を通じて、クルマを運転体験する楽しさ・観る楽しさを感じ、少しでも多くの方にクルマに対する興味を持っていただけるよう、ctcはパートナーとしてeスポーツの力を最大限活用し、大会発展を通して自動車業界を盛り上げていきたいと考えております。

会社概要

社名：中部テレコミュニケーション株式会社

略称：ctc（小文字）

代表取締役社長：中島 弘豊

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-10-1

設立：1986年

資本金：388億1648万円

従業員数：978名（2025年4月時点）

株主：KDDI株式会社、中部電力株式会社

コーポレートサイト：https://www.ctc.co.jp

主な事業内容

【コンシューマ事業（個人のお客さま向け）】

- 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県において高速・高品質な光インターネットサービス「コミュファ光」をご提供- お客さまの毎日の暮らしを総合的に豊かにするサービスをラインナップした「コミュファlife+」の提供

【ソリューション事業（法人のお客さま向け）】

- 光ファイバーネットワーク、データセンター- DXやセキュリティ、ヘルスケア等におけるICTソリューションの提供

【eスポーツ事業】

- eスポーツイベントの企画・運営、制作、コンサルティング、eスポーツを通じた新規事業創出、常設eスポーツスタジアム「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」の運営、施設デザイン、設計- 2025年以降、JAF（日本自動車連盟）公認の国内唯一のe モータースポーツ大会「UNIZONE（ユニゾーン）」に参画

社名：ウエインズトヨタ神奈川株式会社

代表取締役社長：宮原 漢二

所在地：神奈川県横浜市中区山下町33

設立：1956年

資本金：1000万円

従業員数：4,397名（2025年4月時点）

コーポレートサイト：https://www.weins-toyota-kanagawa.co.jp/corporate

主な事業内容

新車（トヨタ・レクサス）の販売

- U-Car（中古車）の販売- 自動車の整備・点検・修理- 自動車関連部品、用品、オイルなどの販売- 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務- 自動車のリース事業- 自動車の買取り事業- 携帯電話（au）の販売