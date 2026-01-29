２０２６年バドミントン日本代表選手・スタッフ発表のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

平素より、日本のバドミントン競技の普及強化にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。この度、日本バドミントン協会（東京都新宿区、会長：村井満）では、２０２６年日本代表選手 及び スタッフが決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

▼２０２６年バドミントン日本代表選手

※本資料の記載内容は2026年1月29日時点の情報です。

* 初選出：ナショナルチーム初選出

* 新選出：2024年以前にナショナルチーム選出実績がある選手

・各種目、五十音順で記載

・略称：ＭＳ＝男子シングルス、ＷＳ＝女子シングルス、

ＭＤ＝男子ダブルス、ＷＤ＝女子ダブルス、ＸＤ＝混合ダブルス

▼２０２６年バドミントン日本代表コーチ

