２０２６年バドミントン日本代表選手・スタッフ発表のお知らせ
公益財団法人日本バドミントン協会
※本資料の記載内容は2026年1月29日時点の情報です。
平素より、日本のバドミントン競技の普及強化にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。この度、日本バドミントン協会（東京都新宿区、会長：村井満）では、２０２６年日本代表選手 及び スタッフが決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
▼２０２６年バドミントン日本代表選手
* 初選出：ナショナルチーム初選出
* 新選出：2024年以前にナショナルチーム選出実績がある選手
・各種目、五十音順で記載
・略称：ＭＳ＝男子シングルス、ＷＳ＝女子シングルス、
ＭＤ＝男子ダブルス、ＷＤ＝女子ダブルス、ＸＤ＝混合ダブルス
▼２０２６年バドミントン日本代表コーチ
