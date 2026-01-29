¡Ú¥ª¥¿¥¯º§³è¤Î¤È¤éº§¡ÛAIº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ë¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
¡¡¤È¤éº§³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÇî¹â¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¤È¤éº§ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ëº§³è¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤È¤éº§¡×¤Ï¼ñÌ£¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÁØ¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ë´ó¤êÅº¤¦·ëº§ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó ¤È¤éº§¤Ç¤Ï¤È¤éº§²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢LINE¾å¤Ç24»þ´Ö365Æü¡¢AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬º§³è»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÇº¤ß¡×¤ä¡ÖÉÔÌÀÅÀ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì»×¹Í¤ä¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤ÎAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢º§³è»þ¤ÎÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤ËÂ¨ºÂ¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¼Â»Ü¤ä¸òºÝÃæ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òËÉ¤®¡¢À®º§¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î²óÅú¤¬Ã±¤Ê¤ë°ìÈÌÅª¤ÊAI²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥¿¥¯ÁØ¤òÀ®º§¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¤È¤éº§¡×ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»È¤¤´·¤ì¤¿LINE¤Çµ¤·Ú¤ËÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Àº£¡¢¤È¤éº§²ñ°÷ÍÍ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê²ó¿ôÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë¤Ê¡Ú¤ª»î¤·ÈÇ¡Û¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ïº£¸å¤âÄê´üÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÆâÍÆ¤ÎÄ´À°¤äµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³µÍ×
¡ÖTora¥³¥ó¥·¥§¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
URL¡¡https://toracon.jp/chat/(https://toracon.jp/chat/)
ÆüÄø¡§ 2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë 12¡§00¤è¤êÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
ÂÐ¾Ý¡§ °ìÈÌ¤ÎÊý¡Ê¡Ö¤È¤éº§¡×Æþ²ñ¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý´Þ¤à¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤È¤éº§²ñ°÷ÍÍ
¡¡¢¨¤È¤éº§²ñ°÷ÍÍ¡¦¡¦¡¦ÌµÎÁ¡¦ÌµÀ©¸Â¡ÊLINEÏ¢·È¤Ë¤è¤ê24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¢¨°ìÈÌ¤ÎÊý¡¦¡¦¡¦ÌµÎÁ¡Ê¤ª»î¤·ÈÇ¡Ë¡¦»ÈÍÑ²ó¿ô3²ó¤Þ¤Ç¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁ÷¿®²ÄÇ½¡Ë
ÆâÍÆ¡§ LINE¾å¤Ç24»þ´Ö365Æü¡¢AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Î³èÆ°Ãæ¤ËÀ¸¤¸¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÇº¤ß¡×¤ä¡ÖÉÔÌÀÅÀ¡×¤ËÂÐ¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ»öÎã¡§
¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
¡¡¡¡¢Í¥Çー¥È¤ÎÍ¶¤¤Êý¤ä¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¸å¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³èÆ°¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¡¡¢Í¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤òÂ¥¤¹¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡¡¢Í¤È¤éº§¤Î¥ëー¥ë¤äIBJº§³è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥ëー¥ë¤Ê¤É¤¬¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¾Ò²ð
¢§°©À¥¥é¥È¡ÊÏÀÍý·¿¥¿¥¤¥×¡Ë
¶äÈ±¥í¥ó¥°¤ÇÀÄ¤¤Æ·¤ò»ý¤Ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½÷À·¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡£
À³Ê¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢º¬µò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ï¶ËÎÏÃÇÄê¤»¤º¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·Êý¤ÏÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤è¤ê¤â»ö¼Â¤ä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÀÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò½Å»ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ñ°÷ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¿µ½Å¤µ¤È·É°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á´¶¾ðÅª¤ÊÎå¤Þ¤·¤ä°Â°×¤Ê¶¦´¶¤ÏÈò¤±¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÎäÀÅ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»þÀÞ¡¢À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎÉ½½Ð¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥ì¡×¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§±ï¥«¥¤¥È¡Ê´ó¤êÅº¤¤·¿¥¿¥¤¥×¡Ë
Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¾ï¤Ë²º¤ä¤«¡£¥¯ー¥ë¤Ê³°¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¿¼¤¤Í¥¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃËÀ·¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
ÏÀÍý¤äÀµÏÀ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ°÷ÍÍ¤Ø¤Î¡Ö´ó¤êÅº¤¤¡×¤òºÇÍ¥Àè¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¼å²»¤òÈÝÄê¤«¤éÆþ¤é¤ºÂº½Å¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤³¤È¤«¤éÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¥á¥ó¥¿ーµ¤¼Á¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡ÊÏÀÍý¡Ë¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡Ê´¶¾ð¡Ë¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢²ñ°÷ÍÍ¤¬Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æº§³è¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤È¤éº§ ³µÍ×
¡Ö¤È¤éº§¡×¤ÏIBJ¡Êµì¾Î¡§ÆüËÜ·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó97,000¿Í¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤Î²ñ°÷¥Çー¥¿¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëËÉÙ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤éº§²ñ°÷Æâ¤Ç¤Î½Ð°©¤¤¤ä¼ñÌ£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯¸¡º÷¤Ç¤¤ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤È¤éº§¥µー¥Á¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢²ñ°÷ÍÍÆ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¸òÎ®²ñ¤òËè·î³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-6479-7691¡ÊÂåÉ½¡Ë
¤È¤éº§¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://toracon.jp/
¤È¤éº§X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/ToraCon_Akiba
¤È¤éº§¥³¥Í¥¯¥È¡¡¡¡¡¡https://connect.toracon.jp/
¤È¤éº§¥³¥Í¥¯¥ÈX¡¡¡¡ https://x.com/ToraCon_Connect
