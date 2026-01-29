手と声で歌うホワイトハンドコーラスに挑戦　佐賀県江北町にて初の『手話フェス in 江北』を開催

一般社団法人El Sistema Connect

一般社団法人El Sistema Connect（本社：東京都中央区）は、2026年1月31日（土）に佐賀県江北町にて『手話フェス』を開催いたします。

江北町では、2025年に手話言語条例と情報コミュニケーション条例が制定され、手話の普及促進活動に町をあげて取り組んでこられました。さかのぼること2年前、条例制定前の2024年から、制定に向けた機運を高めるため、ホワイトハンドコーラスNIPPONの手歌監修を務める井崎哲也氏（佐賀県江北町出身、同町広報大使）の手話ワークショップと、江北小学校6年生の卒業記念に「第九のきせき」の写真を撮影する企画を実施しました。その後、数回のワークショップを重ねて『手話フェス』開催に至りました。

【インクルーシブな社会が当たり前となり、日常の中でさまざまな人が混ざり合い、支え合い、喜び会える社会になること】を願って活動しているホワイトハンドコーラスNIPPPONですが、江北町では条例制定をきっかけに町職員が手話を学び始め、小学生が手話に関心を持つなど、意識の変化が生まれました。このような江北町のムーブメントを大切にし、さらに共に広げていけるよう、今後もさまざまな形でご一緒したいと願っています。

【手話フェスin江北 イベント概要】

実施日時：2026年1月31日（土） 11:00開場、11:30開演、16:50終了

場所：江北小学校 体育館

駐車場：江北小学校 運動場

【出演者】

■井崎哲也プロフィール

佐賀県出身。東京教育大学附属聾学校卒業後、日本・東京パントマイム研究所で学ぶ。1980年に日本ろう者劇団の設立に参加し、アメリカ「ナショナル・シアター・オブ・ザ・デフ」でも活動。NHK「みんなの手話」講師や映画・ドラマの手話監修を務める。ホワイトハンドコーラスNIPPON手話指導、日本ろう劇団顧問、トット基金手話教室講師。秋篠宮妃紀子さまの手話進講役を10年担当。2022年江北町広報大使に任命された。

■コロンえりかプロフィール

ベネズエラ生まれ。聖心女子大学、大学院で教育学を学んだ後、英国王立音楽院声楽科修士課程を優秀賞で卒業。2019年東京国際声楽コンクールにてグランプリ・歌曲両部門で優勝。国内外で演奏活動を行う。キングレコードより「BRIDGE」をリリース。ホワイトハンドコーラスNIPPON芸術監督。国際学会での発表や講演も精力的に行う。4児の母。

■田頭真理子プロフィール

写真家。広島県尾道市出身。立木義浩氏に師事。エルシステマや震災被災地の取材を通じ、困難に向き合うエネルギーをテーマに撮影。2021年より「第九のきせき」制作を開始。

https://daikunokiseki.com/

＜ホワイトハンドコーラスNIPPONについて＞

すべての子どもに開かれた、ろう者、難聴、全盲、弱視、車いすユーザーなどの多様なメンバーが所属するインクルーシブな合唱団です。南米ベネズエラで始まった、誰もが平等に音楽教育を受けることができる音楽の社会活動「エルシステマ」の理念に共感して2019年に設立。障がいの有無や経済的な状況に関わらず、誰もが無料で参加し、学ぶことができます。2020年に、東京では東京芸術劇場との共同主催事業として、京都では京都女子大学と連携協定を締結しました。手話の表現で歌う （手歌／しゅか）サイン隊と、声で歌う声隊がともに奏でる音楽は、可能性に溢れた未来世代の芸術創造です。

2023年キッズデザイン賞、2024年2月ウィーン（オーストリア）の財団が主宰するバリアフリーの国際賞『ゼロ・プロジェクト・アワード2024』、2025年3月『第3回やなせたかし文化賞』を受賞しました。

公式HP：https://elsistemaconnect.or.jp/activity/whc-nippon/index.html

公式X：https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw(https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw)

公式instagram：https://www.instagram.com/whcn_official/

サイン隊の練習の様子。白い手袋を両手に着けます。声隊の練習の様子。手を広げて手歌パフォーマンスの練習中。声隊とサイン隊がともに奏でます。