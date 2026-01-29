2026シーズンも春季キャンプ初日からプロ野球徹底放送 セ・パ12球団のオープン戦・公式戦を生中継＆ライブ配信

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、2026年3月27日（金）に開幕するプロ野球セントラル・リーグ、パシフィック・リーグ12球団が行う公式戦を生中継＊1で徹底放送します。ライブ配信＊2も行いますので、外出先や球場でもスマートフォン、タブレット、パソコンでお楽しみいただけます。

佐藤輝明選手(C)阪神タイガース 牧秀悟選手(C)YDB 大勢投手(C)YOMIURI GIANTS 松山晋也選手(C)中日ドラゴンズ 小園海斗選手(C)広島東洋カープ 山田哲人選手(C)ヤクルト球団 近藤健介選手(C)SoftBank HAWKS 伊藤大海投手(C)H.N.F. 宮城大弥投手(C)2025 ORIX Buffaloes 宗山塁投手(C)Rakuten Eagles 隅田知一郎投手(C)SEIBU Lions 種市篤暉投手(C)CHIBA LOTTE MARINES ★地デジ・BSデジタル放送を含む。

■春季キャンプ初日から公式戦ほかプロ野球を徹底放送

・公式戦にくわえ、春季キャンプ、オープン戦、ファーム戦、クライマックスシリーズなど、シーズンを通じてあらゆるプロ野球コンテンツを生中継。春季キャンプは、12球団のキャンプイン初日の2月1日(日)から、トレーニングの様子や監督・選手のインタビューをお届けします。





■オリジナル番組などプロ野球関連コンテンツ、イベント・プレゼント企画も充実

・千葉ロッテマリーンズのドキュメンタリー映画第3弾『MARINES DOCUMENTARY』＊3を1月30日（金）より「J:COM STREAM」の見放題にて最速配信でお届けします。

・「開幕直前トークショー 熱覇！虎の最速分析2026 ～掛布・亀山・原口が語るVの熱源～」＊4を3月に開催し、「J:COM STREAM」の見放題にて配信します。

・プロ野球セ・パ12球団の徹底放送に合わせて、観戦チケットやサイン入りグッズが当たるプレゼント企画など、さまざまな盛り上げ施策を実施します。

・MLB2026シーズンも、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手・山本由伸選手・佐々木朗希選手の出場試合を中心にJ SPORTSで放送します。

(C)千葉ロッテマリーンズ「J:COMプロ野球アプリ」



■「J:COMプロ野球アプリ」でスマホ・タブレット視聴＆詳しい情報がわかる

・ 地上波、BS、専門チャンネルの全試合の放送スケジュールがひと目でわかります。専門チャンネルの試合はワンタッチで「J:COM STREAM」アプリへ連動し、スマホやタブレットで視聴可能です。お気に入りの球団の試合開始は通知で受け取れます。

・ スコア速報機能で一球ごとに試合のスコア状況がわかります。

J:COMプロ野球アプリサイト：https://www2.myjcom.jp/npb/app/

■お得にプロ野球を楽しむなら「J:COM TV シン・スタンダード」

・WEBからお申し込みいただくと、3カ月間月額500円（税込）＊5で「J:COM TV シン・スタンダード」がご利用いただけます。

・全12球団のライブ配信や、「J:COM STREAM」の見放題で野球関連コンテンツ＊6もご視聴いただけます。

・追加料金なしで「J SPORTSオンデマンド（総合パック）」もご利用でき、広島東洋カープ全主催試合のライブ配信をご覧いただけます。

J:COMは、ライブ配信や「J:COMプロ野球アプリ」を通じたあたらしい野球視聴のスタイル、多彩な関連コンテンツを通じて、全ての野球ファンの皆さまにワクワクする「野球体験」を提供してまいります。

（注）

＊1 放送予定は予告なく変更となる場合や一部地域では録画放送になる場合があります。最新情報は電子番組表または「J:COM プロ野球アプリ」でご確認いただけます。

＊2 「J:COM TV」のご加入者さまが対象（一部の試合を除く）。ご利用には「J:COM STREAM」アプリのインストール、及びJ:COMパーソナルIDの作成が必要です。PCでのご視聴は、J:COM LINKのご加入者さまのみ対象です。

＊3 旧型チューナーをご利用の方は、最新チューナー（J:COM LINK）に交換していただくことでご視聴いただけます。 最新チューナーへの交換について詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

＊4 イベント・番組タイトルは変更となる場合がございます。

＊5 WEB限定スタート割を適用の場合。4カ月目以降4,950円／月～、2年契約、自動更新です。途中解約は解除料が必要です。詳しくはhttps://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/price/をご確認ください。

＊6 一部有料のものがございます。



【参考情報】

■「J:COM プロ野球中継 2026」公式サイト

https://www2.myjcom.jp/npb/ （または…「jcom プロ野球」で検索）

■［2026年シーズン］放送チャンネル：各球団の主催試合 ※放送チャンネルは、予告なく変更となる場合があります。

放送スケジュールは決定次第、「J:COM プロ野球中継 2026」公式サイトに順次掲載いたします。

春季キャンプ番組初回放送日：2月1日（日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1809_1_21d6b7c2071a0e789753049d5b7a127c.jpg?v=202601290521 ]

★1 対読売ジャイアンツ戦については、放送チャンネルが異なる場合があります。

★2 「J SPORTS 1 HD」、「J SPORTS 3 HD」、もしくは「J SPORTS 4 HD」での放送になる場合があります。最新情報は電子番組表または「J:COM プロ野球アプリ」でご確認いただけます。