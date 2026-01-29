宅配水の「クリクラ」“お客様専任配送員”のサービスコンテスト開催

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上 裕也）において、 2026年1月23日（金）、お客様サービスのNo.1を決定する「シャトルコンテスト2025」を「グランドオリエンタルみなとみらい」にて開催しました。

本コンテストは、お客様一人ひとりの専任スタッフとしてお水をお届けする「専任配送員（シャトル）」が、サービススキルを切磋琢磨する場となっています。参加者のなかには、お客様から推薦コメントをいただいたスタッフも多数。当日は全国の専任配送員1,000名以上の中から厳しい予選を勝ち抜いた９名が集結し、熱い本選を繰り広げました。

コンテストの開催背景 ～100%自社配送へのこだわり～

クリクラでは、飲み終わったボトルを回収後、洗浄・殺菌し繰り返し使用するリターナブル方式（２way方式）を採用。お客様の暮らしに寄り添い、お困りごとをその場で解決できるよう、いつも同じ配送員「専任配送員」がお水をお届けしています。「シャトルコンテスト」は、専任配送員のサービス品質の向上を目的に開催。直営店・加盟店の垣根を超えた交流にもつながっています。

コンテスト概要

開催日時：2026年１月23日（金）13:00～17:00

会場：横浜みなとみらい「グランドオリエンタルみなとみらい」 ハーバールーム

参加者数：クリクラ直営店、加盟店所属の専任配送員（シャトル） ファイナリスト９名

コンテストの詳細

■エントリー資格

立候補、またはお客様の推薦を得た専任配送員

■予選（2025年10月～12月）

＜選考内容＞

第１次審査：クリクラに関する基本クイズ

第２次審査：クリクラに関する知識やサービス、運転に関するテスト

第３次審査：同乗審査（運転やお客様宅訪問時の所作等の審査）

最終予選：自己PR対決

■本選（2026年１月）

予選を勝ち抜いた９名が参加。

＜選考内容＞

▲予選第3次審査「同乗審査」の様子。ボトルの取扱いやお客様との会話を審査。

【対応力クイズ】

日頃のお客様に対するサービスについて、どのように行動するかを問うクイズを出題。

【ロールプレイ】

本数削減の相談や電話対応など、さまざまなお客様の背景と状況をもとにロールプレイを実施。

【１分間スピーチ】

最後の１分間スピーチでは、クリクラへの想いや今後の自分のビジョンをアピール。

上位入賞者のコメント

【第１位】

クリクラ千葉営業所 会津 夏生

いつも通りの自分で挑みました。結果、１位をいただけて驚いています。常に心がけているのは、嘘をつかず誠意をもって対応すること。ファイナリストの皆さんから多くの気づきを得られた、貴重な１日でした。

【第２位】

クリクラ大元 水田 満

会社の仲間や推薦してくださったお客様にいち早く報告したいです。やりがいは、クリクラを使ってから生活が豊かになったと言ってもらえること。水田くんで良かったと思ってもらえるよう、今後も頑張ります。

【第３位】

クリクラ綾瀬営業所 佐藤 伸行

お客様との信頼関係が築けるのはクリクラならではだと思います。本選出場時に泣いて喜んでくださるお客様もいらっしゃり、その応援のおかげで入賞できました。今後もお客様との会話を大切にしていきます。

今後の展望

クリクラでは、「シャトルコンテスト」をはじめとしたサービス品質向上の取り組みを通して、今後も専任の配送員がお客様一人ひとりと向き合い、安心してご利用いただけるサービスを提供することで、より多くのお客様に「クリクラを選んでよかった」と感じていただけるブランドを目指してまいります。今後も安心・安全でおいしいお水をお届けするとともに、お客様の生活に寄り添い続ける存在として、さらなる品質・サービスの向上に努めてまいります。

補足資料

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）