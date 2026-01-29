横浜で楽しむスイーツ情報満載！「横浜バレンタイン＆チョコレート特集」
公益財団法人横浜市観光協会(神奈川県横浜市中区)が運営する横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」（https://www.welcome.city.yokohama.jp/）では、2月14日のバレンタインデーに向けて、2026年1月に横浜のバレンタインショコラやチョコレートのアフタヌーンティーなどの情報をまとめて紹介する「横浜バレンタイン＆チョコレート特集2026」を公開しました。
横浜市内の百貨店で開催されているバレンタイン催事をはじめ、バレンタインにぴったりなスイーツ、アフタヌーンティーをご紹介。
バレンタインショコラは、地元・神奈川の食材を使用したショコラや、フルーツを使用した色合いも華やかなショコラ、チョコレートを使用した本格的なマカロンなど各ホテルで個性が光るラインナップとなっています。
バレンタインショコラだけでなく、「イベント」「スイーツ」「アフタヌーンティー」などカテゴリーごとにバレンタインのおすすめ情報をご紹介。大切な人への贈り物や、自分へのご褒美など、バレンタインの様々な楽しみ方をご提案します。
◆横浜バレンタイン＆チョコレート特集2026
https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/valentine/
バレンタインデーは、横浜で限定イベントも開催！
公益財団法人横浜市観光協会は、大切な人と特別な一日を過ごす街として横浜の魅力を発信する企画、「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS（ヨコハマ プレシャス フラワーズ）」を実施しています。
同企画の一環として、「愛妻の日(1/31)」、「バレンタインデー(2/14)」、「ホワイトデー(3/14)」に、横浜赤レンガ倉庫で、大切な家族やパートナーへ日頃の思いを込めた手紙とミニブーケをプレゼントする「Letter Bouquet」体験イベントを開催します。
◆開催概要
日程 2026年1月31日(土)、2月14日(土)、3月14日(土)
時間 各日11:00～17:00 ※各日先着50組限定（なくなり次第終了）
場所 横浜赤レンガ倉庫 2号館 2階 バルコニー ※「幸せの鐘」付近
◆参加方法
１.公式Instagramアカウント（@yokohama_precious_flowers）をフォロー。
２.公式Instagramアカウントをタグ付けして横浜での思い出スポットを投稿。
３.指定のカードにメッセージを書いてスタッフに見せると、花言葉にちなんだミニブーケ（1組1点）をプレゼント。
◆「Letter Bouquet」 について
誕生日やプロポーズ・結婚記念日など、大切な人に送る手紙の内容から花言葉を抽出し、その花言葉をもとにフローリストが花束を作成するサプライズプランです。
横浜を訪れる際に、宿泊施設などで相手に贈ることができます。一部の市内ホテルで予約可能です。
https://www.welcome.city.yokohama.jp/anniversary/letter/
横浜で大切な人と特別な一日を過ごすスポットやアイデアを紹介
「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS」
【専用サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/anniversary/
【Instagram】https://www.instagram.com/yokohama_precious_flowers/
【動画】https://youtu.be/WCLudcSPqIU
こちらも見逃せない！「横浜いちご特集2026」
横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」では、これから旬を迎える横浜のいちごスイーツやいちご狩りを楽しめるスポットを紹介する「横浜いちご特集2026」も公開中。
横浜赤レンガ倉庫で毎年人気のイベント、「Yokohama Strawberry Festival」をはじめ、横浜市内のホテルで提供される期間限定のいちごのアフタヌーンティー、ブッフェ、スイーツなど、いちご尽くしの情報をエリア別にご紹介。
さらに、横浜市内で楽しめるいちご狩り農園も約20スポット掲載。5月頃まで楽しめるところがほとんどですので、これからのお出かけのヒントにしてみてはいかがでしょうか。
◆いちご特集2026
https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/strawberry/
横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」について
横浜市内で開催されるイベント情報や観光スポット情報、各種お役立ち情報を発信する観光公式サイトです。ウェブサイトのほかにも、FacebookやX（旧：Twitter）、Instagramなどでも季節ごとにタイムリーな情報を配信しています。
https://www.welcome.city.yokohama.jp/
【Facebook】https://www.facebook.com/welcome.city.yokohama
【X】https://twitter.com/hamako_yokohama
【Instagram】https://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/