【#異彩の日】ヘラルボニーを紐解く1冊、Forbes JAPANより別冊「ヘラルボニー現象」が1/29 (木) 発売！

株式会社ヘラルボニー

「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化を創る株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登、以下「ヘラルボニー」）は、本日1月29日（木）、リンクタイズ株式会社（https://linkties.com）よりForbes JAPAN2026年3月号別冊「ヘラルボニー現象」が発行されることをお知らせいたします。表紙を飾るのは、ヘラルボニー契約作家の佐々木早苗の作品「（無題）」です。合わせて、「異彩（イサイ）の日」を記念し、特別展示「WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？」を7日間限定で開催します。「ヘラルボニー現象」を生み出し、人々の心を動かす影響力を持っているのは一体、誰なのか。佐々木早苗、中尾涼、浅野春香の3名の作家によるForbes JAPANの表紙をイメージしたポスターを異彩の日のステートメントと共に掲示します。

1月31日は、異彩（イサイ）の日

「異彩の日」は、すべての人が互いの“ちがい”を尊重し、認め合う世界を目指して、ヘラルボニーが制定した記念日です。「異彩を、放て。」をミッションに掲げるヘラルボニーは、2022年以降、知的障害のある作家が確定申告をしたエピソードを伝える企業広告の掲出や、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の設立発表など、社会に向けたさまざまなアクションを実施してきました。そして2024年、「異彩の日」は日本記念日協会にも正式に認定されました。

WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？

異彩の日のアクションとして、Forbes JAPANとヘラルボニーの2社による共同ステートメント「WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？」を発表します。1月29日に発売されるForbes JAPAN別冊「ヘラルボニー現象」をきっかけに、この“現象”の源にある“異彩”を放つ作家ひとりひとりが持つ社会への影響力に光を当て、障害のある作家が起用されたForbes JAPANの表紙をイメージしたポスターを掲示することで、社会の常識を問い直すメッセージです。

「WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？」メインビジュアル：佐々木早苗

＜全文＞

WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？

インフルエンサーとは、何者か。

フォロワーが多い人？バズれる人？トレンドを作る人？



Forbes JAPANが光を当てる彼らは、障害のあるアーティストだ。

「障害者が描くアートなんて」と、言われたこともあった。

しかし、いま彼らのアートは世界と繋がり、

ブランドとなり、様々な企業に採用され、パリコレの舞台にも登場した。



そんな彼らが描くアートと生き様は、

人の心を大きく揺さぶり、世界に希望を伝播しはじめている。



社会に影響力を与えている“真のインフルエンサー”は、誰か？

答えは、ここにある。



1.31 異彩の日





【異彩の日 特設サイト】：https://131.heralbony.com/(https://131.heralbony.com/)

・トークイベントの様子

1月29日に代官山 蔦屋書店で行われたメディア発表会では、ヘラルボニー契約作家の浅野 春香氏と中尾 涼氏、やまなみ工房施設長の山下 完和氏が登壇しました。トークセッションでは、Forbes JAPAN編集長の藤吉 雅春氏とヘラルボニーCo-CEO 松田 崇弥と共に「異彩を放つ作家が社会に与えた影響」について語りました。

・「異彩の日」を記念し、特別展示「WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？」を7日間限定で開催

1月29日（木）から2月4日（水）までの7日間、代官山 蔦屋書店2階 SHARE LOUNGEにて、特別展示「WHO IS THE TRUE “INFLUENCER”？」を開催します。「ヘラルボニー現象」を生み出し、人々の心を動かす影響力を持っているのは一体、誰なのか。佐々木早苗、中尾涼、浅野春香の3名の作家によるForbes JAPANの表紙をイメージしたポスターを異彩の日のステートメントと共に掲示します。

さらに、2月12日（木）まで、代官山 蔦屋書店2号館1階（建築デザインフロア）にて「HERALBONY」のPOPUPが登場。日常をアートで彩る様々なプロダクトを取り揃えています。

■STAFF LIST

・企画監修：松田崇弥

・企画ディレクション：井上貴彦

・制作統括：小野静香

・アートディレクター：大門倫子

・ビジネスディレクター：金田絵理奈

・コピーライター：長谷川 輝波（電通）、宮本梨世（電通）

・デザイン：寺内暁

・PRプランナー：小野静香、安藤奈穂、宮本英実、小林桃子

・施工：デザインボルト

・撮影：橋本美花

・映像制作：中塚美佑、黄孟志（かくしごと）、白井朔太郎

・SNS：中塚美佑、石井菜実、渋谷祥平

Forbes JAPAN 2026年3月号別冊『ヘラルボニー現象』

【書誌情報】

発売日：2026年1月29日（木）

価格：1580円（税込）

判型：A4変形

頁数：96ページ

企画協力：株式会社ヘラルボニー

制作：Forbes JAPAN Brand Studio

編集人：藤吉 雅春

発行人：上野 研統

発行元：リンクタイズ株式会社

販売元：株式会社プレジデント社

・Amazon｜https://x.gd/fjsyg

・Forbes JAPAN Web｜https://forbesjapan.com/

・表紙起用アート：《（無題）》佐々木 早苗 / Sanae Sasaki



Forbes JAPAN 3月号別冊では、Forbes JAPANならではのジャーナリスティックな視点から、ヘラルボニーのムーブメントがどのように社会へ広がっているのかを、起業の原点から現在地、そして未来構想に至るまで多角的に紐解いています。

1月31日、異彩（イサイ）の日特別企画

・全国の蔦屋書店でオリジナルアートしおりをプレゼント！

“新しい視点との出会い”を大切にし、日常の中に気づきの瞬間が生まれる場をつくり続けている蔦屋書店の協力のもと、1月31日、異彩の日限定の企画として、全国の蔦屋書店にて書籍をご購入いただいたお客様に、ヘラルボニー契約作家・佐々木早苗のアートがあしらわれたオリジナルしおりを配布します。

さらに、店頭デジタルサイネージには、多様な価値観に思いを巡らせるきっかけとなるよう、ヘラルボニーのアートと共に「異彩の日」への想いを紹介するメッセージを発信します。

※しおりは、各店の有人レジで配布いたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

＜対象店舗＞

函館 蔦屋書店、蔦屋書店 多賀城市立図書館、浦和 蔦屋書店、柏の葉 蔦屋書店、湘南 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店、銀座 蔦屋書店、中目黒 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電、羽田空港 蔦屋書店、代官山 蔦屋書店、名古屋みなと 蔦屋書店、京都岡崎 蔦屋書店、京都 蔦屋書店、梅田 蔦屋書店、枚方 蔦屋書店、奈良 蔦屋書店、蔦屋書店 和歌山市民図書館、蔦屋書店 高梁市図書館、広島 蔦屋書店、蔦屋書店 周南市立徳山駅前図書館、六本松 蔦屋書店、九大伊都 蔦屋書店、蔦屋書店 武雄市図書館、蔦屋書店 延岡エンクロス店

・HERALBONYストアのウィンドウが特別仕様に

Forbes JAPAN別冊の表紙に起用された作家・佐々木早苗の「（無題）」が銀座の「HERALBONY LABORATORY GINZA」、盛岡の「ISAI PARK」の各ストアのウィンドウを彩ります。

・HERALBONY LABORATORY GINZA 期間：1月24日（土）～2月5日（木）

・ISAI PARK 期間：1月24日（土）～2月6日（金）

HERALBONY LABORATORY GINZA（銀座）ISAI PARK（盛岡）・作家・佐々木早苗 制作の気配を、そばで。【LINE限定公開】

1月31日より、ヘラルボニー公式LINEアカウントの友だち登録で、作家・佐々木早苗のアート制作風景を描く限定ムービーを公開します。Forbes JAPAN別冊の表紙のアートを描く佐々木早苗の研ぎ澄まされた集中力をぜひご覧ください。

・配信期間 1月31日（土）～2月6日（金）

・LINE友だち登録はこちらから https://page.line.me/783dbieo

・1月31日はヘラルボニーカードのご利用で作家への還元率が2倍に

丸井グループとの提携クレジットカード「ヘラルボニーカード」において、作家への還元率が通常ご利用額の0.1%のところ、1月31日限定で2倍となります。

使うたび、社会を前進させる「ヘラルボニーカード」は、お買い物でのご利用金額に応じた加算ポイント（ 200円につき1ポイント・還元率0.5％）のうち、0.1％分をお客様に代わってエポスカードがヘラルボニーへお渡しし、カード券面のアートを描いた作家、作家が在籍する福祉施設へ還元されるカードです。

※2倍のうち上乗せされる0.1%分は、エポスカードからヘラルボニーへお渡しします。

・ヘラルボニーカードWebサイト

https://www.eposcard.co.jp/designcard/heralbony/index.html

■株式会社ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。



会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登



コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/



アートデータにおける著作権表示のお願い：

本文書に掲載されているアート作品の画像データは、すべて著作権者の貴重な作品です。これらの写真を使用する際には、必ず作品タイトルと作家名をご記載ください。