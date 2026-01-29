ウェブセミナー『越境ECは「構築」で決まる！～ SHOPLINEを活用した成果につながるEC設計のポイントを解説！ ～』を2026年2月13日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月13日（金）に、SHOPLINE Japan株式会社と、2社共催ウェブセミナー「越境ECは「構築」で決まる！～ SHOPLINEを活用した成果につながるEC設計のポイントを解説！ ～」を、開催いたします。

【このような課題はありませんか？】

・越境ECを始めたいが、何から着手すべきか分からない

・越境ECに適したサイト構築のポイントが分からない

・サイトが海外ユーザーに響いていない

・将来を見据えて拡張性のあるEC基盤を整えたい

【本セミナーで学べること】

越境ECに取り組む企業が増える一方で、

「海外向けにECを立ち上げたものの、なかなか売上につながらない」

「集客はできているのに、購入まで至らない」といった声も多く聞かれます。

その大きな要因の一つが、越境ECに適した“構築設計”ができていないことです。

言語・通貨・決済など、国内ECとは異なる前提を踏まえずに構築してしまうと、

どれだけ集客施策を行っても成果につながりにくくなってしまいます。

本セミナーでは、「越境ECはなぜ構築で成果が分かれるのか」という視点から、

越境ECで押さえるべき基本的な考え方と、構築時に重要となるポイントを整理します。

前半では、SHOPLINE株式会社より越境ECの一般的な成功ポイントや、構築段階で意識すべき設計の考え方について解説。

後半では、HATME株式会社よりSHOPLINEを活用した具体的なサイト構築のポイントや、成果につながるEC設計の実践例をご紹介します。

越境ECで成果を出すための「土台づくり」を理解できる内容となっています。

すでに越境ECに取り組んでいる方はもちろん、

これから本格的に海外販売を進めていきたい事業者様にとって、ヒントを得ていただける内容ですので是非奮ってご参加ください！

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業



▶誰でも簡単に本格的なネットショップを構築できる、アジア最大級のECプラットフォームを提供するSHOPLINE株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・何から始めたらよいか悩んでいる方

・サイト構築のポイントを知りたい方

・海外ユーザーへもっと売り上げを拡大していきたい方

・今のうちにEC基盤を整えたい方

■ セミナースケジュール及び内容

会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/