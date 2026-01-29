「my caddie BEST GEAR AWARD 2025」発表

株式会社インターナショナルスポーツマーケティング

株式会社インターナショナルスポーツマーケティング（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：高木貞治）は、自社メディア「ゴルフ用品クチコミサイト my caddie（マイキャディ）」において、ユーザーのクチコミ評価及び編集部の視点を元にノミネートされたゴルフギアを選出し、ユーザーからの投票によって支持を集めたギアを表彰する独自のアワード「my caddie BEST GEAR AWARD 2025」の受賞商品を発表しました。

■「my caddie BEST GEAR AWARD」とは

ユーザーのクチコミ評価及び編集部の視点を元にノミネートされたゴルフギアを選出し、ユーザーからの投票によって支持を集めたギアを表彰する、my caddie独自のアワードです。

■「my caddie BEST GEAR AWARD 2025」各受賞商品（第1位のみ抜粋）

ユーザー投票期間

2026年1月6日（火）～1月21日（水）

各受賞商品（第1位のみ抜粋）

ドライバー部門：G440 MAX ドライバー

フェアウェイウッド部門：G440 MAX フェアウェイウッド

ユーティリティ部門：G440 ハイブリッド

アイアン部門：スリクソン ZXi5 アイアン

ウェッジ部門：SM10 ウェッジ

ボール部門（コントロール系）：プロV1 ボール（2025）

ボール部門（ディスタンス系）：TOUR B JGR ボール（2025）

距離測定器部門：ガーミン アプローチ S70

※受賞発表詳細ページはこちら（https://award.mycaddie.jp/best-gear/2025/results/）

「my caddie」は、ギアへのクチコミをメインとした各種コンテンツを通じ、アマチュアゴルファーの“知りたい・伝えたい”、ゴルフメーカー様・ゴルフ団体様の“伝えたい・知りたい”を叶えるメディアとして、ゴルフギアをこよなく愛するアクティブなユーザーの皆様にご愛顧いただいております。

今後もゴルフ業界の更なる活性化に貢献してまいります。

ゴルフ用品クチコミサイト my caddie（マイキャディ）

2007年にサービスを開始したmy caddieは、国内最大級のゴルフ用品に特化したクチコミサイト。

53,000件（26年1月現在）のリアルなクチコミが、アマチュアゴルファーの最適なギア選びをサポートします。

URL：https://mycaddie.jp/

株式会社インターナショナルスポーツマーケティングについて

私たちのコア・コンピタンス（中核となる強み）は、デジタルスポーツマーケティングに関するプロフェッショナル集団であること、それ自体です。ビジネス戦略構築、サービス設計・企画、システム開発、デザイン制作、コンテンツ提供・運用、データ分析…これらは部分最適ではなく、全体で最適化していくことが非常に重要です。私たちISMは、コンサルから運用までをワンストップでご提供することで、皆さまが展開する様々なスポーツ事業の成長をサポートしていきます。

そして掲げたビジョン“ WHOLE SPORTS CREATIVE COMPANY ”を全社共通言語とし、スポーツへの参加（する・みる・支える）を増やし、より一層深く社会にスポーツが日常的に関わっていくことを目指していきます。

株式会社インターナショナルスポーツマーケティング 会社概要

本社所在地： 〒105-0004 東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル10F

設立： 1990年3月

資本金： 1億円

代表者： 代表取締役社長CEO 高木貞治

URL： https://www.ism.co.jp/

本件に関するお問合わせ先

ゴルフ事業部 ：横山・大山 TEL. 03‐6402‐8041 MAIL. golf@ism.co.jp