大東建託、FTSE JPX Blossom Japan Indexの構成銘柄に初選定

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、世界的なESG（環境・社会・ガバナンス）投資の代表的な指標である「FTSE JPX Blossom Japan Index」の構成銘柄に初めて選定されました。

FTSE JPX Blossom Japan Indexは、グローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが作成し、ESGの対応に優れた日本企業のパフォーマンスを測定するために設計された指数です。その選定基準は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）を含む国際的な基準に基づいた厳格な評価モデルによって構成されています。世界最大級の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用するESG投資の主要なベンチマークの一つとしても広く認知されています。

今回の初選定は、当社のESGにおける一連の取り組みが、国際的な基準において高い水準にあると認められた結果であると考えています。具体的には、環境面では気候変動や生物多様性への対応、社会面では健康・安全に関する取り組み、そして透明性の高い公明正大なガバナンス体制が評価されたものと認識しています。

大東建託は、今回の選定を機に、環境・社会・ガバナンスの各分野における取り組みを一層強化し、持続可能な社会の実現への貢献と中長期的な企業価値の向上を目指していきます。

以上

■参考サイト

FTSE Blossom Index Series 公式Webサイト

https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan

大東建託グループ 統合報告書 2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html

大東建託グループ ESGデータ集2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/pdf/2025/esg-data_sheet2025.pdf

大東建託グループ サステナビリティレポート2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/esg/sustainability_report.html