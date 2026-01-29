日本を、Uberでもっと身近な「ふるさと」に。Uber Japanが地方8エリアのクリエイターと連携し、地域移動の課題解決を描く「ふるさと Uber」を開始

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、地域に根ざしたクリエイターと共に、日本各地の移動課題や日常の移動シーンを描くコンテンツプロジェクト「ふるさと Uber」を開始しました。本プロジェクトは、地方におけるリアルな移動体験を通じて、Uber Japanが地域社会における長期的なモビリティパートナーとして果たす役割への理解と信頼を深めることを目的としています。

「ふるさと」とは、単なる出身地ではなく、人が心のつながりを感じる場所を指す日本独自の概念です。「ふるさと Uber」では、この考え方を軸に、地元にゆかりのあるクリエイターが自身の視点で地域を巡り、Uberの配車サービスが日常生活や観光、地域の移動をどのように支えているのかを、実体験に基づいて発信しています。

今回のプロジェクトでは、Uberの配車サービスの提供状況を踏まえ、日本全国47都道府県の中から、札幌、仙台、熱海、加賀、京都、徳島、別府、沖縄の8つの地域を選定しました。各地域に根ざした1,080万人以上のチャンネル総登録者数を持つクリエイターと連携し、地方ならではの移動課題や観光、暮らしの中での利用シーンをテーマに計8本の長尺YouTubeコンテンツを制作しています。

動画内では、観光地巡りや地元グルメ、文化体験といったエンターテインメント要素に加え、ドライバーとの会話を通じて、インバウンド対応や高齢者の移動支援、地域における新しい働き方など、地方が直面する移動課題やUber Japanの取り組みを紹介しています。単なるサービス説明にとどまらず、地域の声や実体験を通して、Uberが地方の暮らしにどのように寄り添っているのかを伝える構成としています。

また、本プロジェクトの動画は年末年始の帰省時期の2日間にわたり集中的に公開され、クリエイター間の相互視聴や視聴者の回遊を促進しました。視聴者からは「地方でもUberが使えることを初めて知った」「ドライバーの話が印象的だった」「全国で定期的に実施してほしい」といった声が寄せられ、地方におけるUberの利用可能性や社会的役割への理解が着実に広がっていることがうかがえます。

さらに、実施後の調査において、本プロジェクトの効果が確認されました。好感度および利用意欲の両面でポジティブな変化が見られ、特にタクシー利用頻度の高い層を中心に、「地方でも利用できるサービスであること」や「地域社会の課題解決に取り組む企業」としての認知・評価が向上しています。具体的には、いずれかのクリエイティブに接触した層は、非接触者と比較してUberへの好感度と利用意向がそれぞれ約40%向上しました。また、「Uber Taxiが全国47都道府県で利用できる」という項目においても認知度が約25%向上したことがわかりました。

Uber Japanは今後も、都市部に限らず、地域ごとの移動ニーズや課題に向き合いながら、安心で便利な移動体験を提供し、地域社会と共に持続可能なモビリティのあり方を模索してまいります。

＜「ふるさと Uber」コンテンツ一覧＞

- 札幌- - YouTube チャンネル名：北呑みふぇると酒場。- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=jrXE_vQs7UA- 仙台- - YouTube チャンネル名：ながの社長のハッピーチャンネル- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=dVYV2E_pI5I- 熱海- - YouTube チャンネル名：伊豆のぬし釣り- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=a8GoGCUUuUs- 加賀- - YouTube チャンネル名：カズチャンネル/Kazu Channel- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=Hq_rtWTbK_c- 京都- - YouTube チャンネル名：けーさんとたろー- - URL：https://youtu.be/70CVLyclDbQ- 徳島- - YouTube チャンネル名：Satozaki Channel- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=UyuF67OagME- 別府- - YouTube チャンネル名：佐賀よかでしょう。- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=ioMEBrVorww- 沖縄- - YouTube チャンネル名：ハイサイ探偵団の休日- - URL：https://www.youtube.com/watch?v=pwo5dR-CkII

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動ができる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uber は人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開しています。

Uberの配車サービスについて

Uberは、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォームを世界70カ国以上で提供しており、約50言語に対応したアプリを通して世界中でシームレスな移動体験を提供しています。日本では、Uber Japan株式会社が国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。