シリコン・モーション、クラリベイト「Top 100グローバル・イノベーター 2026」に選出

台北およびカリフォルニア州ミルピタス、2026年1月29日-ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラの設計およびマーケティングのグローバルリーダーである、シリコン・モーション・テクノロジー・コーポレーション（NasdaqGS:SIMO）は、本日、クラリベイトTop 100グローバル・イノベーター 2026(https://clarivate.com/top-100-innovators?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=top_100_global_innovators_report_leadgen_ip_pisa_global_2026&campaignname=Top_100_Global_Innovators_Report_LeadGen_IP_PISA_Global_2026&campaignid=701P200000oDHdoIAG)に選出されたと発表しました。これは、革新的なインテリジェンスを提供する世界的リーディング企業である、クラリベイト(https://clarivate.com/)が発表する毎年のベンチマークで、今回が15回目となります。さまざまな業界の未来を形づくる高いインパクトを持つ発明を継続的に生み出す組織を選出して格付けするものです。Top 100グローバル・イノベーターは、複雑さを明確に整理し、発明の質、独創性、そして世界的な影響力において業界を先導しています。

シリコン・モーションの社長兼最高経営責任者（CEO）であるウォレス・コウは次のように述べています。「イノベーションは、当社の成長の重要な原動力です。世界をリードするNANDフラッシュ・コントローラのサプライヤーとして、当社は、厳格な知的財産戦略によって重要な技術を保護しつつ、ストレージソリューションにおけるブレークスルーを常に追求しています。」「Top 100グローバル・イノベーターへの選出は、当社のR&Dおよび知的財産チーム全員にとってこの上ない名誉であり励みになります。当社は、AIストレージ技術におけるリーダーシップをさらに発揮し、ストレージソリューションの性能、耐久性、効率の向上に尽力することにより、世界中のお客様に向けて、AI業務の進化し続けるニーズに対応いたします。」

クラリベイトは、特許の影響力、成功率、グローバル化、技術的独自性など、広範囲にわたる指標に基づいて企業を評価しています。シリコン・モーションが初めてこのリストに選出されたのは、当社の特許件数の堅調な増加だけでなく、「査定率」および「下流への影響」における著しい優位性についても注目されているということです。この選出は、当社が、R&Dイノベーションを転換して、価値の高い知的財産障壁を生み出すのに成功したことを示しています。

クラリベイトのIntellectual Property部門PresidentであるMaroun S. Mourad氏は、次のように述べています。「Top 100グローバル・イノベーターに選出されることは、変化のスピードを考えれば驚くべき結果です。複数年にわたり選ばれた企業や新たに選出された企業は、研究、エンジニアリング、商業化の境界を再定義するAIイノベーションへの投資を進めています。選出された企業のみなさまは、この変化に対応するだけでなく、その変化を設計しているのです。」

Top 100グローバル・イノベーターは、世界で最も価値あるアイデアにおいて大きな割合を占めており、イノベーションのリーダーシップが精度と戦略的意図によって定義されることを示しています。今年のランキングは、揺るぎないイノベーションのリーダーシップを称えるだけでなく、AIを先頭にしてそのリーダーシップを再構築する力を持つ企業群を明らかにしています。Top 100グローバル・イノベーターは、世界の高強度なAI発明において16％という非常に高い割合を占めています。 これまでに、TSMC、キオクシア、マイクロン、サムスン、SKハイニックス、クアルコム, メディアテック、アップル、シーメンス、東芝、フィリップス、トヨタ、その他多数の世界中のテクノロジーリーダーが選出されています。

Top 100グローバル・イノベーターの分析は、Clarivate Center for IP and Innovation Researchによるものです。その分析は、Derwent World Patents Index（DWPI）および世界中の特許データから派生した独自のDerwent Strength Indexを活用した厳密な研究に基づいており、特許アイデアの影響力、成功率、希少性、発明への投資を測定しています。

詳細については、Top 100グローバル・イノベーター2026サイト(https://clarivate.com/top-100-innovators?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=top_100_global_innovators_report_leadgen_ip_pisa_global_2026&campaignname=Top_100_Global_Innovators_Report_LeadGen_IP_PISA_Global_2026&campaignid=701P200000oDHdoIAG)をご覧ください。

Top 100グローバル・イノベーターについて

Top 100グローバル・イノベーターは、世界中の発明データを徹底的に比較分析し、各特許アイデアの強さを評価します。この評価は、アイデアの革新力に直接結びついた指標を使用します。個々の発明の強さだけでなく、それらを一貫して頻繁に生み出す組織を選定できるようにするために、クラリベイトは候補者が満たすべき2つの判断基準を設定し、さらに、過去5年間に国際的に特許化されたイノベーションの成果を加味します。

詳細情報については、Top 100グローバル・イノベーター2026評価手法サイト(https://clarivate.com/top-100-innovators/methodology/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=top_100_global_innovators_report_leadgen_ip_pisa_global_2026&campaignname=Top_100_Global_Innovators_Report_LeadGen_IP_PISA_Global_2026&campaignid=701P200000oDHdoIAG)をご覧ください。

シリコン・モーションについて：

当社は、ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラを提供するグローバルリーダーです。当社は、サーバー、PC、その他のクライアントデバイス向けとしては、世界のどの企業よりも多くのSSDコントローラを供給しています。また、スマートフォン、IoT、その他のアプリケーションで使われるeMMC/UFSモバイル組込みストレージコントローラの商用マーケットリーダーです。当社は、カスタマイズされた高性能なハイパースケールデータセンター向けソリューション、産業用および車載用に特化したSSDソリューションも提供しています。当社のコントローラ製品は、その性能、低電力、実績ある信頼性とで、世界でも最先端の AI/クラウド/エンタープライズストレージ・プラットフォームを強力に支えます。当社の顧客としては、大部分のNANDフラッシュメーカー、データセンターやエンタープライズストレージ・ソリューションプロバイダ、ストレージデバイス・モジュールメーカー、代表的なOEM企業などがあり、当社はクライアントからの絶大な信頼を得て、革新的で高品質なストレージソリューションを提供しています。シリコン・モーションの詳細情報については、www.siliconmotion.com(http://www.siliconmotion.com/)をご覧ください。

