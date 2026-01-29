AIストーム、トラックファンド事業のブランド刷新および2025年累計約30億円の組成実績について

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、当社が展開するトラックファンド事業において、2025年の組成実績が累計で約30億円に達したことをお知らせいたします。

あわせて、同事業のブランド名称を「モビリティイニシアティブファンド」へ変更することをお知らせいたします。

本件は、トラックファンド事業における一定の実績を踏まえ、今期以降のさらなる成長を見据えて事業ブランドを再定義するものです。

◆商標（名称）変更の概要

当社は、これまで「トラックファンド」の名称で展開してきた関連事業について、事業展開の広がりと今後の成長加速を見据え事業ブランド名称を「モビリティイニシアティブファンド」へ変更いたします。

・新名称：モビリティイニシアティブファンド

・対象事業：トラックファンド系事業



本名称変更は、既存のスキームや運用実績を継承したうえで、本事業を今期さらに成長させていくための基盤作りとして実施するものです。

-名称変更に込めた意図

「モビリティイニシアティブファンド」は、トラックを中心とした商用モビリティを起点に、資産としてのモビリティの価値創出と循環を推進していくという当社の考え方を表現した名称です。

単なる車両投資にとどまらず、物流・輸送インフラを支えるモビリティ領域全体を見据え、事業拡張を主導する起点（イニシアティブ）となる役割を担うことを目指しています。

◆2025年 累計約30億円を達成

当社のトラックファンド系事業は、2025年において累計約30億円の組成実績を達成しました。

商用車両を対象としたファンドスキームに対する継続的な需要を背景に、車両の選定から運用、管理に至るまでのプロセスを継続的に見直しながら、安定した事業運営を進めてきた結果、本実績に至っています。

本実績を一つの節目と捉え、今期は事業のさらなる拡大とスピードアップを図るフェーズとして、本事業に注力してまいります。

◆今後の展開

新たな年を迎えるにあたり、当社は「モビリティイニシアティブファンド」を軸に、モビリティ領域における取り組みをさらに加速させてまいります。

2025年に達成したトラックファンド系での累計約30億円という実績を一つの通過点と捉え、事業基盤の強化と挑戦の両立を進めていく考えです。

近年、企業の税務・財務戦略を含めた資産運用への関心が高まる中、実務に即したファンドスキームに対する需要は、業界内でも一層強まっていると認識しています。

当社はこうした環境変化を事業機会と捉え、これまで培ってきた運用体制や実績を基盤に、本事業の展開を積極的に進めてまいります。

AIストーム株式会社は、モビリティ資産を起点とした事業を通じて企業価値の向上を図り、将来的な時価総額500億円の達成を目標に掲げています。

その実現に向け、新年のスタートとともに、スピード感と実行力をもって一つひとつの取り組みに真摯に向き合ってまいります。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

