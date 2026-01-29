舞の海が東京の老舗や名店を訪れ「和食」の素晴らしさを紹介する新番組「舞の海の和食でおもてなし」が旅チャンネルにて2月7日(土)21時30分より放送開始！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ユネスコ無形文化遺産に登録された、日本が誇る「和食」を、舞の海が老舗や名店を訪れ、その素晴らしさを伝える新番組「舞の海の和食でおもてなし」を2月7日(土)21時30分より放送開始いたします。

「舞の海の和食でおもてなし」(C)エス・フィールド

舞の海が、東京の老舗や名店を訪れ「和食」の素晴らしさをご紹介！

繊細で創意溢れる日本人の気質は、「和食」という素晴らしい食文化を生み出し、その日本が誇る「和食」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。番組では、今世界が注目する「和食」を、その素材選びから調理の細かい技まで、舞の海さんが、老舗や名店を訪れ「和食」の素晴らしさをお伝えします。「和食」というテーマを通して、“おもてなし”の心、そして気配りや、礼儀作法などを、見直してみるのも良いのではないでしょうか。今だからこそ「和食」に特化した番組、必見です！

＜出演者＞

舞の海 秀平（まいのうみ しゅうへい）

1968年生まれ、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身、本名は長尾秀平。日本大学相撲部で活躍し、大相撲入りを目指す。しかし基準の身長に足りず、一度目の新弟子検査に不合格。その後、頭にシリコンを入れる手術をして二度目に合格。1990年に幕下付出で初土俵を踏み、1991年に新入幕。小柄ながらも、多彩な技で大型力士を翻弄し「技のデパート」「平成の牛若丸」と呼ばれ人気を集めた。最高位は東小結、通算成績は385勝418敗、技能賞5回受賞。1999年に引退後は、NHK大相撲中継の解説者やスポーツキャスター、タレントとして活躍。

＜2月放送エピソード＞

2月7日(土)21:30 江戸の郷土料理＆絶品スタミナ料理

(C)エス・フィールド

日本五大銘飯の一つ「深川めし」の名店を訪問して、東京を代表する郷土料理をいただきます。明治創業の和菓子屋では、九代目・市川團十郎が命名した自慢の一品をご紹介。江戸っ子のスタミナ源として親しまれてきた「さくら鍋」を老舗店で堪能します。

2月14日(土)21:30 江戸っ子のソウルフード＆伝統の軍鶏料理

(C)エス・フィールド

日本橋にある蕎麦屋にお邪魔します。「蕎麦」好きな舞の海さんが、のれんを守り続ける秘密に迫ります！「くず餅」で有名な老舗店や、日本橋で江戸中期から続く「軍鶏鍋」の名店もご紹介。

2月21日(土)21:30 歴史と伝統の豆富料理＆絶品佃煮

(C)エス・フィールド

俳人・正岡子規も通ったという名店で、豆腐料理を味わいます。江戸時代に、初めて醤油で煮る佃煮を考案したという老舗店もご紹介します。

2月28日(土)21:30 これぞ江戸の味！穴子に団子、あんこう鍋

(C)エス・フィールド

下町風情を残す町、東京都台東区谷中の老舗江戸前寿司店で、ご主人おすすめの穴子寿司をいただきます。また、竹久夢二が愛した下町の老舗団子店をご紹介します。神田では、江戸時代より受け継がれた「あんこう料理」店で伝統の味を堪能します。

■番組：「舞の海の和食でおもてなし」＜新番組＞

■放送日時：2月7日(土)21:30

レギュラー：毎週(土)21:30

再放送：(日)14:30 他

（30分／全13話／紀行）

