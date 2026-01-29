【水戸プラザホテル】アクアワールド茨城県大洗水族館とコラボレーション！海をテーマにしたコンセプトルームの宿泊プランが登場

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、アクアワールド茨城県大洗水族館（所在地：茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3）とコラボレーションしたコンセプトルーム宿泊プランを、2026年2月1日(日)より販売を開始いたします。



本プランでは、「海」と「サメ」をテーマにデザインした特別仕様のコンセプトルームをご用意。

客室内は海の世界観を感じられる装飾を施し、非日常感あふれる空間でご滞在をお楽しみいただけます。

ご宿泊特典として、ご宿泊者全員分のアクアワールド茨城県大洗水族館の入場券が付くほか、お子様には水族館オリジナル「サメのぬいぐるみ」のプレゼントや、大人のお客様にも嬉しい水族館オリジナルノベルティをご用意しております。



水族館での感動体験と、ホテルでのくつろぎの時間を一度に楽しめる、ファミリー旅行にもおすすめのご宿泊プランを、ぜひご体験ください。

■アクアワールド茨城県大洗水族館

茨城県大洗町にある「アクアワールド茨城県大洗水族館」は、日本最大級の規模と展示内容を誇る大型水族館。

地元大洗の海から世界の海まで、約580種・約68,000点もの海の生き物たちを展示。なかでもサメの飼育種類数は約60種を誇り、イルカ・アシカオーシャンライブなど見どころも充実しています。

アクアワールド・大洗 公式サイト :https://www.aquaworld-oarai.com/

■宿泊プラン概要

プラン名

アクアワールド茨城県大洗水族館チケット付き！コラボレーションルームご宿泊プラン

※素泊まりプランとなります

※2名様より承ります

期間

2026年2月1日(日) ～

※ご宿泊日3日前までの事前ご予約制

特典内容

アクアワールド茨城県大洗水族館コンセプトルーム【1日3室限定】水族館コラボレーションルーム

1日3室限定の“海”と“サメ”をテーマにした特別デザインのコンセプトルーム。

キングサイズのベッドでゆっくりとお過ごしいただけます。

アクアワールド茨城県大洗水族館アクアワールド茨城県大洗水族館「入場チケット」プレゼント

ご宿泊者全員に水族館の入場チケットをご用意いたします。

見どころ満載の人気スポットを、ホテルでのご滞在とあわせて満喫いただけます。

アクアワールド茨城県大洗水族館アクアワールド茨城県大洗水族館「オリジナルグッズ」プレゼント

水族館オリジナル「サメのぬいぐるみ」をご宿泊のお子様全員にプレゼント。

大人のお客様には、水族館オリジナルノベルティをご用意しております。

リラクゼーションラウンジ宿泊者専用ラウンジにてウェルカムドリンクサービス

アルコールを含む「ワンドリンクサービス」

※２杯目以降、１杯\500となります。

＜提供時間＞

16:00～19:00（L.O.18:40）

■ご予約、お問い合わせ先

水戸プラザホテル 宿泊グループ

【TEL】029-305-8125

本プランのご予約はこちらから :https://go-mito-plaza.reservation.jp/ja/plans/10182918

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/