TVアニメ『正反対な君と僕』より、「ロールプレイングゲーム」がテーマのミニキャライラストなどを使用したオンラインくじが登場！

写真拡大 (全17枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『正反対な君と僕』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ『正反対な君と僕』 オンラインくじ＞を、2026年2月5日(木)12時より販売します。



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂の公式アカウントの対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント!!この機会をお見逃しなく!!





＜TVアニメ『正反対な君と僕』 オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年2月5日(木)12:00～2026年3月5日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/seihantai_anime/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！クッション（全4種）





A賞：選べる！マルチケース（全4種）





B賞：ちびキャラアクリルスタンド ロールプレイングゲームver.（全4種）








C賞：つながっちゃーむ ロールプレイングゲームver.（全9種）





D賞：缶バッジ ロールプレイングゲームver.（全9種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■X リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）の対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ9種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ステッカー」をもれなく1枚プレゼント!!


※全4種、ランダムでの配布となります。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/




■TVアニメ『正反対な君と僕』とは
いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。



正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。



「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。



MBS/TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送中！


ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分～最速配信中！



【TVアニメ『正反対な君と僕』】
公式X：https://x.com/seihantai_x
公式HP：https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/