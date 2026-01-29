祝！「だがしかし」テレビアニメ化10周年！ 描き下ろしイラストを使用したオンラインくじがくじ引き堂に登場！！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「だがしかし」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「だがしかし」オンラインくじ＞を、2026年1月29日(木)12時より販売します。
TVアニメ初回放送より10周年目を記念して、ほたるとサヤが豪華な衣装にドレスアップした新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品が登場。
＜TVアニメ「だがしかし」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年1月29日(木)12:00～2026年2月26日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/dagashi/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる特大布ポスター（全2種）
A賞：選べるB2タペストリー（全2種）
B賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）
C賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全6種）
D賞：メンコ3枚セット（全8種）
E賞：缶バッジ（全10種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■おまけキャンペーン-1
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※全8種、ランダムでの配布となります。
■おまけキャンペーン-2
【20連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風アクリルキーホルダー」をもれなく1個プレゼント!!
※全2種。ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
「だがしかし」公式サイト https://www.tbs.co.jp/anime/dagashi/
「だがしかし」公式Xアカウント https://x.com/anime_dagashi(https://x.com/anime_dagashi)
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/