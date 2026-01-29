自分でできた！お子さまの自立体験に「SmartAngelすべり止め付2段ステップ」が登場

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、トイレトレーニングや手洗い、洗面など、お子様の家庭生活をサポートする新商品「SmartAngelすべり止め付2段ステップ」を開発、全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売を開始しました。

これからも、ご家庭のさまざまなシーンで、「自分でできた！」というお子さまの自立体験を応援する商品の開発・販売を進めてまいります。

■ 「SmartAngelすべり止め付2段ステップ」の特長

1. 天面にも滑り止め加工が付いている

底面だけでなく天面にも滑り止めが付いているため、安全性がさらに向上しています。

2. 背を高めに設定

背が24cmと高めに設定しているので、お子さまの「できる！」がより広がります。

3. お求めやすい価格

安全で便利な機能を備えながら、お求めやすい価格899円（988円税込）でご提供します。

■【商品情報】

■【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp