水回りを春を感じる花柄でコーディネート。花柄タオル・トイレファブリックを新発売

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年1月下旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで一足先に春の気分を取り入れられる花柄ファブリックシリーズをご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006443s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006443s/)

季節の変わり目、特に新生活シーズンは、カーテンやクッションカバーなどの模様替えに加え、洗面所やトイレといった水回りの印象を変えたいというニーズが高まる時期です。

水回りアイテムはサイズや用途が異なり、色柄を揃えたくても「同じテイストの商品が見つからない」「アイテムごとに買い足すと統一感が出にくい」といった声もありました。そこでニトリは、タオルから足元アイテムまで同柄で揃えられるシリーズとして、花柄の新ラインアップを企画しました。

本シリーズは、淡いパープルを基調とした春を感じる花柄で、水回りの定番アイテムをまとめて展開します。タオル、バスマットに加えトイレマット、トイレスリッパ、トイレカバーもご用意し、同一柄でのコーディネートが可能です。シリーズとして揃えることで簡単に選べて、統一感のある空間づくりができます。

ぜひこの機会に、春らしいトーンでかわいらしくお部屋のコーディネートをしませんか？

ニトリでは今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ドレスタオル(CSP GT26)

【価格】499円

【サイズ（約）】幅34×奥行70cm

【カラー】イエローグリーン

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006443s/

【商品名】吸水がいい やわらかいバスマット(FL CSP NA26)

【サイズ（約）、価格】幅29×奥行39cm：999円

幅38×奥行59cm：1,490円

【カラー】アイボリーウォッシュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006580s/

【商品名】トイレマット(RSP2 IV RW26)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅60×奥行55cm

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100001714/

【商品名】トイレスリッパ(RSP2 IV YI26)

【価格】999円

【サイズ（約）】24～26cm(約)

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100001691s/

【商品名】普通型/洗浄・暖房型どちらにも合うフタカバー(RSP2 IV RW26)

【価格】1,499円

【サイズ（約）】幅43×奥行48×高さ0.9cm

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100001707s/

