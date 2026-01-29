アーバンドック ららぽーと豊洲「アルバルク応援WEEK」開催

トヨタアルバルク東京株式会社


この度アルバルク東京では、2026年2月20日(金)～3月8日(日)の期間で、アーバンドック ららぽーと豊洲にて「アルバルク応援WEEK」の開催が決定いたしました。
期間中はアルバルク東京POP-UP SHOPをはじめ、施設内の各所でさまざまな取り組みを行います。

さらに、「アルバルク応援WEEK」最終2日間となる3月7日(土),8日(日)は施設内にある映画館「ユナイテッド・シネマ豊洲」にてAWAY長崎ヴェルカ戦のパブリックビューイングを開催いたします！

ぜひお近くにお越しの際はお立ち寄りください。


「アルバルク応援WEEK」開催概要

日程：2026年2月20日(金)～3月8日(日)


場所：アーバンドック ららぽーと豊洲（〒135-8614 東京都江東区豊洲２丁目４-９）



・選手も来場！POP-UP SHOP


・3/7(土),8(日)AWAY長崎ヴェルカ戦 パブリックビューイング開催


・アルバルクオリジナルふわふわ遊具設置


・選手がおすすめメニューをピックアップ！ アルバルク東京応援MENU販売


・館内アナウンスにアルバルク東京の選手が登場


・バスケ応援観戦コーデの展示


・館内デジタルサイネージにて、アルバルク東京紹介映像放映


・SNSプレゼントキャンペーン開催


・アルバルク東京公式グッズや、試合観戦チケットが当たる！抽選会開催


・アルバルク応援バッジを着用




ららぽーと豊洲 公式HPはこちら :
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3268924.html


【POP-UP SHOP開催】

3日間限定でアルバルク東京POP-UP SHOPが登場。
出店期間中は選手、アルバルクチアリーダー、アルバルク東京マスコット「ルーク」の出演イベントも予定しています！



開催日程
2月21日(土),22日(日),23日(月・祝)

場所
ららぽーと豊洲1・1F センターエントランス

営業時間
10:00～21:00（施設営業時間に準ずる)


※最終日となる23日(月・祝)は10:00 ～ 18:00まで。



商品ラインナップ


商品が決まり次第、アルバルク東京公式サイトでお知らせします。



POP-UP SHOP期間中のイベント


選手、アルバルクチアリーダー、アルバルク東京マスコット「ルーク」の出演を予定しています。
内容が決まり次第、アルバルク東京公式サイトでお知らせします。



詳細ページはこちら :
https://www.alvark-tokyo.jp/news/detail/event/id=21138




※写真は昨年のものです。



【3/7(土),8(日)AWAY長崎ヴェルカ戦 パブリックビューイング開催】

アルバルク応援WEEK期間の最終2日間はアーバンドック ららぽーと豊洲 映画館「ユナイテッド・シネマ豊洲」にてAWAY長崎ヴェルカ戦のパブリックビューイングを開催いたします。


映画館ならではの大画面・音響で臨場感を味わいながら、AWAYの地で戦う選手たちへパワーを送りましょう！


また当日はアルバルク東京マスコット「ルーク」とのグリーティングや、アルバルクチアリーダーのパフォーマンスなどを実施いたします。



詳細はこちら :
https://www.alvark-tokyo.jp/news/detail/event/id=21139






【アルバルクオリジナルふわふわ遊具設置】

3日間限定でシーサイドデッキ（中庭）にアルバルク東京のオリジナルふわふわ遊具やフォトスポットが登場。


参加すると参加賞などのプレゼントもございます！



開催日程
2月21日(土),22日(日),23日(月・祝)

場所
ららぽーと豊洲1・1F シーサイドデッキ（中庭）

営業時間
10:00～17:00


※雨天、強風などの天候状況により、予告なく運営時間の変更や実施コンテンツの変更、中止とする場合がございます。








【選手がおすすめメニューをピックアップ！ アルバルク東京 応援MENU販売】

館内の飲食店舗メニューのなかから、アルバルク東京所属の全14選手それぞれが好きなメニューをピックアップ！期間中は、各選手おすすめのメニューが勢ぞろいします。


対象メニューの注文で「アルバルク東京オリジナルコースター」をプレゼントします。



※選手は2026年1月29日(木)時点での登録メンバーとなります。


※コースター配布枚数には限りがあります。



対象店舗


アーバンドック ららぽーと豊洲 各飲食店舗




【館内アナウンスにアルバルク東京の選手が登場】

アルバルク応援WEEK期間中、＃3 テーブス海選手、＃75 小酒部泰暉選手が館内アナウンスにチャレンジします！


コラボ期間中限定の音声となりますので、ぜひ館内でのアナウンスをお聞きください。



※アナウンスは1日の中で不定期に流れます。






【バスケ応援観戦コーデの展示】

アルバルク東京公式応援グッズを使って、施設内のアパレル店舗が「アルバルク東京応援コーデ」をご提案！
「初めてのバスケ試合を観戦するけれど、何を着ていけばいいのかわからない」、「応援グッズはあるけれど服と組み合わせるのが難しい」などのお悩み解決の参考に！



展示場所


ららぽーと豊洲1 2F サウスポート フランフラン前





※写真はイメージです。


【館内デジタルサイネージにて、アルバルク東京紹介映像放映】

アルバルク東京の映像が館内に複数設置されているデジタルサイネージにて放映されます。




【SNSプレゼントキャンペーン開催】

アルバルク応援WEEK期間中に、アーバンドック ららぽーと豊洲 公式Instagram「@lalaport_toyosu」をフォローし、対象投稿を「いいね！」いただいた方の中から、抽選でアルバルク東京の試合観戦にご招待！



※対象投稿についての詳細は、決まり次第発表させていただきます。



【アルバルク東京公式グッズや、試合観戦チケットが当たる！抽選会開催】


対象店舗にて1会計3,500円以上（税込・合算不可）の当日お買い上げレシートをご提示で、 アルバルク東京公式グッズや、試合観戦チケットなどが当たる抽選会にご参加いただけます。



抽選会場


ららぽーと豊洲1 1F サウスポート KANEKO OPTICAL前




【アルバルク応援バッジを着用】

館内の一部スタッフが、まんまるフェイスのルークがそのままバッジ になった「おなまえバッジ」を着用！
館内全体でアルバルク応援WEEKを盛り上げていただきます。








【アルバルク東京応援巨大広告の設置（継続掲出）】

2025年9月よりオークリーストア前の壁面に設置している巨大広告も継続掲出中です。


アルバルク応援WEEK期間中にアーバンドック ららぽーと豊洲に訪れた際には、ぜひお立ち寄りください！