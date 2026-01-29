フランス発「ラフェヴァリ」が贈る、2026年バレンタインコレクション

フランスの街並みをモチーフにした限定デザインや、印象的なグラフィックが、ラ フェヴァリならではのフランスらしい雰囲気を現代的に映し出します。



ラ フェヴァリ「ボヌール ９個入」


ラ フェヴァリ「ボヌール ６個入」

ラ フェヴァリ「トリュフボヌール ８個入」


ラ フェヴァリ「ボヌール １２個入」

ラ フェヴァリ「ボヌール ２０個入」



バレンタインシーズンに向け、ラ フェヴァリ全5種の新作コレクションをご紹介いたします。



クグロフ・レ

フルール・ド・セル

パレ・バナン


シトロン・ヴェール


プラリネ・キャラメル・サレ


洗練されたパッケージとともに楽しめる、新作ショコラの数々。ひと粒ごとに広がる繊細な味わいが、特別な時間を静かに彩ります。大切な人への贈り物にも、自分自身をいたわるひとときにもふさわしい、ラ フェヴァリならではのコレクションをぜひお楽しみください。


※画像は全てイメージです。


※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。
※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。




【企業情報】


株式会社Daska&Desiree


https://www.daskajapan.com/index.php



【ネット販売】


楽天市場


https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/


ヤフーショッピング


https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/


Amazon


https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)



【イベント日程】


https://www.daskajapan.com/shop.php