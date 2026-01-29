フルCGでつくられた、五感を刺激する赤ちゃん絵本『ぷりんぽよん』2026年2月5日（木）発売

株式会社ブロンズ新社

株式会社ブロンズ新社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：若月 眞知子）は、絵本『ぷりんぽよん』（まめたろう 作）を2026年２月5日（木）に全国の書店で発売します。

本書は、かたちの変化とリズミカルなオノマトペのくりかえしが五感を刺激する赤ちゃん絵本です。

表紙の中央にぽよんとたたずむのは、著者でCGアーティストのまめたろうさんが生みだした、ふしぎないきもの「ぷりんぽよん」。

部屋でひとりで遊ぶぷりんぽよんは、ゆれたり、のびたり、大きくなったり、ちぢんだりと、変幻自在にかたちを変えます。思わず触ってみたくなるフォルムや質感と、動きにあわせたオノマトペのテキストは、目と耳にきもちがよく、声に出して読むことで、赤ちゃんから大人まで自由に楽しめます。

フルCGで制作した赤ちゃん絵本

立体的に見えるぷりんぽよんは、実物を撮影したものではなく、すべてパソコン上で制作した3DCGのデータによって表現されています。CGアーティストならではの感覚と視点から生まれた、これまでにない質感と動きを、絵本というかたちで体験できる一冊です。

CGアーティスト・まめたろう 初の絵本

著者のまめたろうさんは、次世代を担う気鋭の映像クリエイターを選出する「映像作家100人」（BNN社運営）に2024年・2025年の2年連続で選出されるなど、高い評価を得るCGアーティストです。NHK Eテレ「デザインあneo」の映像制作に携わるなど、子ども向けコンテンツの分野でも第一線で活躍しています。

本書は、まめたろうさんのCGアニメーションの世界を紙の絵本に落とし込んだ、初の絵本作品となります。

書籍情報

『ぷりんぽよん』まめたろう 作

・発売日：2026年2月5日（木）

・定価：1,210円（税込）

・判型：185×185mm ボードブック

・頁数：22ページ

・販売：全国の書店などで販売

・書籍Webサイト：https://www.bronze.co.jp/books/9784893097507/

中面紹介

著者紹介

まめたろう

1986年熊本県生まれ。19歳からCGを学び、映像制作会社などでビジュアルデザイナーとしての経験を積む。表面的な感触にとどまらず、深層心理や本能的な部分に触れることができるような普遍的な良さを持つ映像を創作。制作会社に所属するかたわら、映像作家としてポップでシンプルな作品を制作し、NHK Eテレ「デザインあneo」にも参加中。「映像作家100人」2024・2025にも選出された。

3児の父。熊本県在住。絵本制作は今作がはじめて。

▼まめたろうさんのYouTube チャンネルでさまざまなアニメーション作品がご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@mametarouboy

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ブロンズ新社

TEL：03-3498-3272

E-mail: webmaster@bronze.co.jp