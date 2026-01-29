【長野県東御市】地域おこし協力隊活動報告会を開催

東御市

長野県東御市は、都市部から移住し地域活性化に取り組む地域おこし協力隊による「令和７年度 地域おこし協力隊活動報告会」を開催します。

東御市は、2024年度に長野県内で最多となる23人の地域おこし協力隊を受け入れた自治体です。

長野県全体では、2024年度に活動した隊員数が545人と全国で2番目に多く、前年度から84人増加。さらに、任期終了後も同一または近隣自治体に定住した割合は77.1％と、こちらも全国2位となっています。

本報告会では、観光、ワイン・農産物振興、文化・スポーツ、子ども・教育支援など、多分野で活動する協力隊17名が、1年間の成果と今後の展望を発表します。

昨年度の様子日時

令和8年2月4日（水）9:30～12:00

会場

東御市中央公民館 ２階 講義室

対象

市民の皆様・地域おこし協力隊の活動に興味がある方・報道関係の皆様

内容

地域おこし協力隊17名による活動報告

発表者と主な活動内容

藤本 省三 - 観光地域づくり（湯の丸高原拠点）

佐野 悠斗 - 学芸業務・美術館活用による文化芸術普及

山崎 麻由 - 文化芸術イベント企画・運営

森山 雅斗 - 子どもの運動あそび機会充実・スポーツ振興

白倉 公隆 - 観光資源を活かした地域づくり

中島 佳幸 - ワインを基軸とした地域魅力発信

目黒 慶子 - 刀剣文化振興・情報発信

小沢 和実 - 文化芸術・地域文化継承支援

山本 陸人 - 学芸業務・展覧会企画運営

母袋 秀典 - 農畜産物ブランディング・販売促進

野上 珠美 - 農畜産物ブランディング・販売促進

阿部 穂香 - 天空の芸術祭による文化振興

海老名 斉 - ワイン・ツーリズムコーディネーター

勝又 里絵 - ワイン振興・地域ブランド推進

山本 有紀 - 観光コンシェルジュ・グリーンツーリズム

掛川 礼央 - 海野宿滞在型交流施設を拠点とした観光づくり

橋本 茂樹 - ワイン振興・地域ブランド推進

報告会の資料は市HPからご覧いただけます。

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/tiikiokoshitai/168375.html

お問い合わせ

東御市 企画振興部 地域づくり支援課

TEL：0268-75-5506

MAIL：chiiki@city.tomi.nagano.jp