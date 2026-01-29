【加速する飲食業界の“働きがい”改革】串カツ田中「KTリーグ」の理念に賛同いただいた企業様3社が店舗スポンサーのご契約を更新

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）が展開している串カツ田中は、KTリーグをとおして、多くのスポンサー企業様にご支援をいただいております。このたび、スポンサー契約を更新し、2026年2月より各店舗をご支援いただけることになった企業様3社(ご契約更新)をご紹介いたします。

各スポンサー企業様の詳細は、人事制度KTリーグの特設サイトにてご覧いただけます。

KTリーグ特設サイトはこちら :https://kushi-tanaka.com/ktleague/

【各店舗のスポンサー企業様ご紹介】

■株式会社C-POWER／アスティ多治見店（※ご契約更新）スポンサー企業様 詳細 :https://c-power.jp/

■株式会社帆風／水道橋店 （※店舗変更・ご契約更新）スポンサー企業様 詳細 :https://www.vanfu.co.jp/vf/

■株式会社IHG（戸田はれのひ整骨院）／戸田店（※ご契約更新）スポンサー企業様 詳細 :https://harenohi-seikotsu.com/

※その他、KTリーグ各スポンサー企業様の詳細はこちら(https://kushi-tanaka.com/ktleague/#sponsor)

スポンサー制度について

串カツ田中は地域密着型店舗として、地域貢献や地域の皆様に永く愛される店舗作りを目指しています。そのため、KTリーグの考えにご賛同いただき、スポンサーとして各店のご支援および店舗と共に地域活性化に向けて歩んでいただける団体・企業様を募集しております。

皆さまからいただいたご支援は、店舗や従業員へ還元し、所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。

店舗スポンサー問い合わせはこちら :https://kushi-tanaka.com/ktleague/sponsor/

※各プランの契約期間は半年もしくは1年間となります。

※企業様からいただいたご支援の一部は、店舗や従業員へ還元し所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。

■共通プラン

※スポンサー入りユニフォーム・前掛けイメージ

・スポンサー企業の従業員様限定 お会計11%OFF

・KTリーグ公式SNSアカウント／特設サイトにて紹介、KT リーグ店内ポスターに企業様ロゴ掲示

※お会計11%OFFクーポン イメージ

KTリーグについて

売上のみで順位を決めるのではなく、「おもてなしのプロ」として、世界一働きがいのある店舗・世界一笑顔があふれる店舗を目指し、飲食店の新たな価値を創造するための人事制度です。

串カツ田中の理念である「1人でも多くの笑顔を生む」を体現している店舗を決めるため、「To the top with a smile（笑顔で頂点へ）」をキャッチコピーとしています。

1．リーグ制度について

串カツ田中全店舗を3部制のリーグに分け、ポイントを競い合うことで順位付けし、約半年ごとに上位リーグへの昇格・もしくは下位リーグへの降格の基準を設けています。

「お客様満足度スコア(お客様アンケート・覆面調査)」・「ボーナススコア(社内コンテスト)」の2つをポイント制にしてランキングへ反映します。売上などの店舗実績ではなく、「ファン(お客様)の応援」が店舗のランキングに反映される仕組みを構築していきます。

2．特設サイトについて

※各リーグへの昇格・降格イメージ図

応援したい店舗のランキングや、各リーグ上位の店長へのインタビューといった店舗情報、スポンサー企業様のご紹介など、KTリーグに関しての様々な情報を随時ご確認いただけます。

※ランキングは週次で更新されます。

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE