「SPRIX合格祈願祭2026」を盛況のうちに閉幕

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「SPRIX」）は、2026年1月9日（金）から21日（水）まで、渋谷サクラステージにて開催した受験生応援プロジェクト「SPRIX合格祈願祭2026」を閉幕したことをお知らせします。バーチャル神社での没入型合格祈願を中心とした体験に多くの来場者が訪れ、会場に設置された「サクラ祈願ボード」には、1,000件以上の温かい応援メッセージが寄せられました。

■バーチャル神社での没入型合格祈願に驚きの声、テクノロジーとエンターテイメントを活用した新しい祈願体験

本イベントの核となったのは、5面の巨大LEDディスプレイが創り出す「バーチャル神社」での没入型合格祈願です。桜が咲き誇る幻想的な神社空間は、週末には1日300名以上が体験するなど、連日多くの来場者で賑わいました。

圧倒的な没入感に対し、来場者からは「友人から“凄いから行ってみて”と勧められて来たが、想像以上だった」「設営時から気になっていたが、期待以上の臨場感」といった驚きの声が多数寄せられています。また、人気イラストレーター・かかげ氏によるキービジュアルも大きな話題を呼び、イラストをきっかけに足を運ぶ若年層も目立ちました。

この取り組みはテレビ番組をはじめ多くのメディアで紹介され、渋谷から新たな「受験応援文化」を発信する象徴的なイベントとなりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vdL9rqbejfI ]

「SPRIX合格祈願祭2026」アフタームービー

■受験生への応援メッセージで埋め尽くされたサクラ祈願ボード、つながる応援の輪

会場内に設置された「サクラ祈願ボード」は、本イベントを象徴するもう一つのスポットとなりました。来場者が桜の花びら型のシールに想いを託すこのボードは、日を追うごとに鮮やかに彩られ、最終日には1,000件を超える温かいメッセージで満開となりました。

ボードには、子の成功を願う「娘よ！受験頑張って!! 絶対合格できる！母より」という切実な想いや、「自分を信じて掴み取れ！合格！」と自らを鼓舞する受験生の誓いが溢れました。さらに「努力は実る!! 頑張ってください。通りすがりの社会人より」といった第三者からの心温まるエールも寄せられています。

特筆すべきは、「昨年このイベントに来て、第一志望に合格できました！今年は後輩たちの応援に来ました」という、かつての受験生からの嬉しい報告です。この場所が一過性のイベント会場に留まらず、人と人の想いが繋がり、世代を超えて受け継がれていく“受験応援の聖地”となりつつあることを、改めて実感する機会となりました。

メッセージで埋め尽くされたサクラ祈願ボード

また、渋谷の会場にお越しいただけなかった方にも「バーチャル神社」の体験と応援メッセージの閲覧が出来るバーチャル会場をご用意しています。

SPRIX合格祈願祭2026バーチャル会場：

https://virtual.sakuragaokacho1-1.com/virtual/spacelist

■SNSでの拡散で全国の受験生へエールを届ける

今回のイベントでは、オープニングセレモニーに登壇した吉田沙保里氏によるSNS発信が大きな反響を呼びました。InstagramやX（旧Twitter）で公開された、直筆の書き初め「必勝」の写真には、「非常に達筆」「見ているだけで合格する気がしてきた」といった感銘の声が多数寄せられ、SNSを通じて全国の受験生へ力強いエールを届ける一助となりました。

また、本イベントの趣旨に賛同いただいた渋谷を代表する企業や、受験生と親和性の高いパートナー企業各社からも、SNSを通じた多大な告知協力をいただきました。デジタル上の発信をきっかけに来場される方が日を追うごとに増加し、まさに「街ぐるみ」での受験応援ムーブメントへと発展しました。 SPRIXはこれからも、テクノロジーとエンターテインメントの力を融合させ、受験生を支える文化のさらなる発展と普及に尽力してまいります。

SPRIX合格祈願祭2026について

開催概要：https://sprix.inc/news/2026/01/08/0108_01/

主催： 株式会社スプリックス

協力：東急不動産株式会社

協力パートナー： GMOインターネットグループ株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社サイバーアウル、TSUTAYA BOOKSTORE、株式会社ロッテ「COOLISH」、株式会社Mizkan「〆鍋」、株式会社TWIN PLANET

公式サイト： https://sakuragaokacho1-1.com/

公式X： https://x.com/sprix_goukaku

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/