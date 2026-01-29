石井食品、「MUFG ICJ ESG アクセラレーター 2026」に協賛

石井食品株式会社

無添加調理※の取り組みを通じて、「食の豊かさ」を推進する石井食品株式会社（本社:千葉県船橋 市、代表取締役社⾧執行役員:石井智康、以下「石井食品」）は、株式会社三菱 UFJ 銀行（以 下、三菱 UFJ 銀行）と、ESG 領域においてベンチャー投資・事業共創を行うインクルージョン・ジャパン株 式会社（以下、ICJ）が共同で推進する「MUFG ICJ ESG アクセラレーター 2026」の趣旨に共感し、 本プログラムに協賛することをお知らせします。 なお、石井食品は本プログラムに 2023 年より協賛しており、この度 2025 年より、より一層共創を強化 し、食領域における社会課題の解決と産業の活性化に取り組んでいくことを発表いたします。

※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

■ 食品企業としての「責任」と「変革」

石井食品は、創業以来「安全・安心な食」を軸に、無添加調理や地域食材の活用など、持続可能な食のあり方を模索してきました。一方で、食品産業は原材料調達、製造、流通、廃棄に至るまで、環境・社会への影響が大きい産業でもあります。

だからこそ石井食品は、単なる ESG 対応にとどまらず、スタートアップや異業種との共創を通じて、食品企業そのものの構造や価値創出のあり方を変えていく必要があると考えています。本アクセラレーターは、その実践の場として大きな可能性を持つ取り組みです。

■ 「インパクトの可視化」が、共創を前に進める

本プログラムでは、生成 AI を活用した成果・社会的インパクトの可視化が特徴の一つとして掲げられています。これは、企業の意思決定や協業を前に進める上で、極めて重要な視点です。

石井食品は、ICJおよび三菱 UFJ 銀行が培ってきた「インパクトを言語化・構造化する知見」に強い共感を寄せており、本プログラムを通じて、食品領域における社会的価値創出の新たな指標や実装モデルの創出に貢献していきます。

■今後「MUFG ICJ ESG アクセラレーター 2026」への協賛を通じて

石井食品は、「MUFG ICJ ESG アクセラレーター 2026」への協賛を通じて、循環型経済に資する技術や事業との協業をはじめ、食を起点とした社会課題解決モデルの共創、さらには次世代の食品産業を担うスタートアップとの連携を積極的に推進し、これからも石井食品は、食を通じて社会と誠実に向き合い、未来につながる価値を共創していきます。

MUFG ICJ ESG ACCELERATOR：https://www.esgaccelerator.com/

■石井食品 代表取締役社長 コメント

食品企業は、社会課題の「当事者」である

「食品企業は、社会課題の“周辺”にいる存在ではありません。原材料調達、製造、物流、廃棄に至るまで、私たちの事業そのものが、環境や地域、次世代の暮らしと直結しています。石井食品はこれまで、『無添加調理』や『地域とのものづくり』を通じて、食のあり方を問い続けてきました。しかし今、個社の努力だけでは越えられない壁があることも強く感じています。だからこそ、スタートアップや異業種、大企業が立場を越えて共創し、社会的インパクトを“見える形”にしながら実装していく。この『MUFG ICJ ESG アクセラレーター』の思想と仕組みに、深く共感しました。協賛企業という立場にとどまらず、食品企業の変革に本気で向き合う当事者として、本プログラムに関わっていきたいと考えています。」



■ 石井食品について

石井食品は1945年に創業し、1946年より佃煮製造を開始しました。「真（ほんとう）においしいものをつくる～身体にも心にも未来にも～」を企業理念に、無添加調理（※）・国産素材を中心とした加工食品の製造販売を行っています。今年創業80周年を迎え、当時から変わらない“誠実なものづくり”を基軸に、さらなる地域共創型商品の展開を目指し、これからも、おいしさはもちろんのこと、安心・安全にもこだわった商品をお届けすることで、お客様に笑顔をお届けしてまいります。※石井食品での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

(会社概要)

■名称 :石井食品株式会社（法人番号7040001016687）

■所在地 :〒273-8601 千葉県船橋市本町 2-7-17

■代表者 :代表取締役社長執行役員 石井智康

■設立 :1945 年(昭和 20 年)5月

■資本金 :9億 1,960 万円

