【メルキュール東京日比谷】バレンタイン限定デザートが2月10日から14日まで期間限定で登場

フランス発「メルキュール」ブランドのメルキュール東京日比谷（所在地：東京都千代田区、総支配人：鈴木 通晃）は、2月10日（火）から14日（土）まで5日間の期間限定でバレンタイン特別デザートを館内のレストラン・カフェ＆バー「ラ・セヌ」にてご提供することをお知らせします。

大切な方とご一緒に、またご自分へのご褒美に、どうぞお楽しみください。

【バレンタイン特別デザート】

期間：2026年2月10日（火）～2月14日（土）

ご提供時間：13:30～20:30

価格：2,400円（カフェラテなどお好きなお飲み物 1杯をご用意します。）

ラズベリーソースをかけて召し上がっていただく、フォンダンショコラのタルトです。

カカオ含有量72％のオーガニックチョコレートが、タルトに詰められたレモンのコンフィ、ヘーゼルナッツのプラリネと、美しいハーモニーを奏でます。

カカオの果肉であるカカオパルプのアイスクリームを添えて、ご提供します。

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/ja/mercure-tokyo-hibiya-lascene

また、春に向けて、バーでもカフェでもいちごを楽しんでいただけるメニューを4月30日（木）までご用意しています。

【季節のいちごメニュー】

いちごのカクテルいちごのタルト

■ いちごのカクテル

バーでは、フレッシュなフローズンストロベリーにパイナップルジュースとライムジュースを加えた、ウォッカベースのカクテルをご用意しています。（モクテルもございます。）

ご提供時間：13:30～22:00 (L.O.)

料金：いちごのカクテル \2,200 、いちごのモクテル \1,700（ともに税込）

■ いちごのタルト

定番の北海道十勝産チーズのチーズケーキ 皇居蜂蜜添え、有機にんじんとポピーシードのキャロットケーキと、季節のタルトの3種から一つお好きなケーキをお選びいただき、お好きなお飲み物をセットでご提供しているケーキセット、「ル・グテ」。フランス語で“おやつ”と名付けられたメニューです。

4月30日（木）まで、季節のタルトをいちごでご用意しています。

ご提供時間：13:30～20:30 (L.O)

料金：ケーキ ＋ 1ドリンク \1,900 （税込）

レストラン・カフェ&バー「ラ・セヌ」について

フランス語で舞台の「シーン（場面）」を意味する名を持つこのレストランは、「劇場の舞台美術」というメルキュール東京日比谷のデザインコンセプトを反映し、レストランをご利用のお客様の人生というドラマのなかの大切なひとつの「シーン」となることを願って誕生しました。

【住所】 東京都千代田区内幸町 1-5-2 メルキュール東京日比谷B1

【直通電話番号】03-3528-8392

【営業時間】

朝食 07:00 - 10:30 (L.O.)

ランチ 11:30 - 13:30 (L.O.)

ディナー 17:30 - 21:00 (L.O.)

アフタヌーンティー 13:30 - 17:30 (L.O.）

アラカルト 13:30 - 21:00 (L.O.）

バー 11:30 - 22:00(L.O)

メルキュール東京日比谷について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」が展開する「メルキュール」は、デザインや食を通して世界中の旅行者の皆さまに体験いただく『ローカル インスパイア―ド ホテル(地域のインスピレーションを大切にするホテル)』をブランドコンセプトとして、全世界に展開しています。進化し続ける劇場文化の聖地、日比谷に誕生した「メルキュール東京日比谷」のデザインコンセプトは、「劇場の舞台美術(Stage Art)」。

華やかな照明、緞帳、衣装、座席、映画のフィルムなどからインスピレーションを得たデザインが随所に散りばめられ、訪れるお客様が時に主人公、時に観客となり、ホテル館内全体で一つの物語が紡がれるような、高揚感あふれる特別な体験をご提供する空間をご用意しています。

【施設概要】

施設名称： メルキュール東京日比谷（Mercure Tokyo Hibiya）

開業日： 2023年12月19日

所在地： 東京都千代田区内幸町 1-5-2 （交通：内幸町駅から徒歩3分、新橋駅から徒歩3分、日比谷駅から徒歩9分）

ホームページ： https://www.mercure-tokyo-hibiya.com/

電話番号： 03-3503-5051

E-MAIL： HC1F1@accor.com

構造： 地下1階～地上12階

フロア構成：地下1階（レストラン・カフェ&バー）、1階（レセプション）、3階（エグゼクティブ・ラウンジ、会議室、ジム）、4階～12階（客室）

客室数： 178室 （スーぺリア 22平方メートル 120室、プリビレッジ 22平方メートル 56室、スイート 44平方メートル 2室）

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercuretokyohibiya/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

mercure.com | all.accor.com | group.accor.com