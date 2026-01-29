【ウブロ】ノバク・ジョコビッチが最新モデルを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロPhoto: Getty Images / Novak Djokovic

2026年1月28日、オーストラリア メルボルン：セルビア出身のテニス選手でありウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)のアンバサダーであるノバク・ジョコビッチ(https://www.hublot.com/ja-jp/partnerships/tennis)が、メルボルン・パークで行われた全豪オープン11日目の男子シングルス準々決勝でイタリアのロレンツォ・ムゼッティに勝利した後、LVMH Watch Week 2026で発表されたばかりの「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOATエディション ブルー」(https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-blue-44-mm)を着用し登場しました。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション ブルー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-blue-44-mm

「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOATエディション」は、素材の革新、高度な技術、そしてウブロ独自の時計製造へのアプローチを融合させ、ノバク・ジョコビッチの比類なきプロテニスキャリアの物語を紡ぎ出します。このコレクションでは、3つのテニスコートの色に合わせた3種類のデザインで合計101本のタイムピースを展開します。それぞれのデザインは、ノバク・ジョコビッチが各コートで勝利を収めた回数にちなんで番号が付けられています。ブルーはハードコートでの勝利を象徴する72本、オレンジはクレーコートでの勝利を表す21本、そして最も希少なグリーンはグラスコートでの勝利を表す8本となっています。

HUBLOT 「ビッグ・バン トゥールビヨン ノバク・ジョコビッチ GOAT エディション」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/big-bang-tourbillon-novak-djokovic-goat-edition-tribute-greatest-of-all-time-hublot-ambassador

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMH ウォッチ・ジュエリ-ジャパン株式会社 ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)