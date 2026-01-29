【国内旅行セール】沖縄・札幌も対象！スカイマークで行く春夏ツアーが期間限定のタイムセール価格で登場

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎）は、2026年1月28日(水)より2月17日(火)までの期間限定で、スカイマーク利用の国内ツアー商品を対象とした「スカイマーク×名鉄観光感謝祭 タイムセール」を開始いたしました。

今回のセールでは、1月27日のスカイマーク「夏ダイヤ」販売開始に合わせ、4月から10月出発の商品を中心に、ゴールデンウィークや夏休みといったハイシーズンの旅行もセール価格で登場。一年を通して人気の沖縄（那覇）や、北海道（札幌）など人気エリアも含んだラインナップをご用意しております。

スカイマーク利用のツアーなら、出発21日前までキャンセル料が無料となるため、ゴールデンウィークなどの大型連休や夏休みの旅行も今のうちから安心してご予約いただけます。

また、春の訪れを一足早く楽しむ2・3月出発のツアーも一部対象！直近のお出かけから、少し先の長期休暇まで幅広い旅行需要にお応えいたします。

特設ページはこちら :https://www.mwt.co.jp/campaign/kanshasai/?wg=PRT