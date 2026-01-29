フォトラクション、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で44位を受賞

株式会社フォトラクション

建設DXを推進する株式会社フォトラクション（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：中島 貴春、以下フォトラクション）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率74.1％を記録し、50位中44位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞の背景】

当社は、「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービス「Photoruction」の開発を行っています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供しており、これまで、多くの建設現場で実務に根ざしたプロダクトを提供してきました。 現在では、導入企業数は累計40万現場を超え、 大手建設会社をはじめとする多くのお客様にご活用いただいています。

【株式会社フォトラクション 代表取締役CEO 中島貴春のコメント】

このたび、Technology Fast 50において44位に選出されました。このような評価をいただけたことを、大変光栄に思います。

本受賞は、日々当社プロダクトをご活用いただいているお客様をはじめ、パートナーの皆さま、関係者の皆さま、そして事業に向き合い続けてきた社員一人ひとりの取り組みの積み重ねによるものだと受け止めています。 心より感謝申し上げます。

今後も、現場や組織の未来に寄り添い、本質的な価値を持つ技術の提供に取り組んでまいります。

【会社概要】

代表取締役：中島 貴春

本社所在地：東京都品川区西五反田七丁目9番5号 SGテラス4階

設立：2016年3月14日

資本金等：2,482百万円

URL：https://corporate.photoruction.com/

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。