ＪＲ東日本初！駅から外に持ち出せる車いすのレンタルサービスを開始します～2月1日より国分寺駅、府中本町駅でご利用いただけます～

株式会社ジェイアール東日本企画

〇東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）は、株式会社ジェイアール東日本企画と連携し、ＪＲ東日本として初めて、国分寺駅、府中本町駅の2駅において、予約ができ外出先でも利用可能な車いすのレンタルサービス「車いすレンタルサービスbyベビカル」を2月1日より開始します。

〇この取り組みを推進していくため、株式会社ジェイアール東日本企画とマックス株式会社及び株式会社カワムラサイクルは連携し、お出かけ先でサポートが必要な方が気軽に車いすをレンタルできる環境づくりの拡大を目指します。

〇今後も、車いすレンタルが可能な駅の拡大をはじめ、サポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

１．概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/609_1_1cac899997fd593a0fb1c66f7775572f.jpg?v=202601290321 ]

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

予約は、2026年1月29日(木)14時から受け付けます。

※2 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの会員登録が必要です。

介添えのお客さまが会員登録をお願いいたします。決済は、クレジットカードによるWEB決済になります。

〈導入箇所〉

国分寺駅 改札外みどりの窓口内府中本町駅 改札内精算機横

２．車いすについて

カワムラサイクル製 介助用車いすSTAYER（ステイヤー）(https://www.kawamura-cycle.co.jp/products/95)

耐荷重：100kg（積載物含む）

特 徴：・介助者にやさしい高めの手押しハンドル高

・側溝の格子状の蓋などの溝に落ち込みにくい幅広キャスタ

・でこぼこ道でもパンクの心配がないノーパンク車輪

■ＪＲ東日本のバリアフリーへの取り組みについて

これまでベビカルでは、市中での車いす貸出サービスを実施してまいりましたが、ご利用いただいたお客さまからは、「駅でも同じように借りられるようにしてほしい」「移動の最初と最後を安心して過ごしたい」といった多くのご意見をいただいていました。こうしたお声を受け、お客さまサービスのさらなる向上とお出かけ機会の拡大につなげるべく、駅から外へ持ち出せる車いすレンタルサービスを導入することといたしました。

JR東日本では、すべてのお客さまに快適で安心してご利用いただける鉄道づくりを目指し、これまでもエレベーター・多機能トイレの整備や案内サポートの充実など、バリアフリー設備の拡充に取り組んできました。今回のサービスでも、お客さまからご要望があれば、駅係員がホームまでのご案内や列車の乗降をお手伝いするなど、安心してご利用いただける環境を整えてまいります。

JR東日本は今後も、車いすレンタルが可能な駅の拡大をはじめ、サポートを必要とされるすべてのお客さまが、より自由に、安心して外出できる社会の実現に取り組んでまいります。

■マックス株式会社・株式会社カワムラサイクルについて

マックスは「世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」というコーポレートビジョンのもと、徹底した現場主義・顧客主義でお客様のニーズに応え、社会の変化を捉えるとともに、世の中にない製品を創出・普及させることで、新たな市場を生み出し、ナンバーワン・オンリーワンを確立しています。

◆マックス株式会社 概要

事業内容：ホッチキスなどの事務機器、釘打機・鉄筋結束機などの建築・建設工具の製造・販売。

WEBサイト：https://www.max-ltd.co.jp/

◆株式会社カワムラサイクル 概要 （マックス株式会社の連結子会社）

事業内容：車いす、その他福祉用品の製造・販売。

WEBサイト：https://www.kawamura-cycle.co.jp/

■ベビカルについて

「もっと気軽に外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯やサポートを必要とされている方々が気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカー・車いすのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

ベビカルでは、ご一緒にお客さまの移動をサポートいただける新規ベビカルステーション(有人貸出)を募集しています。

観光案内所、ホテル受付、手荷物預かり所など、ご一緒にサポートいただける有人貸出場所を募集しています。

店舗の係員さまにご対応いただく有人貸出であれば、ベビーカー、車いすのレンタルともに初期・ランニング費用なく導入いただけます。

ご希望の方は、お問合せフォーム https://media.ivry.jp/babycal-contact/inquiry/2/new/ からお問い合わせください。

※「STAYER」は株式会社カワムラサイクルの登録商標です。