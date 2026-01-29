南極観測70周年!! この夏、東京に南極がやってくる！　特別展「大南極展」開催

国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館

日本科学未来館（略称：未来館 館長：浅川智恵子）と、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社は、特別展「大南極展」を2026年7月1日(水)～9月27日(日)に開催します。南極地域観測事業70周年を記念し、未知なる極限の大地、南極での観測活動と挑戦に迫る展覧会です。

アデリーペンギンでいっぱいの集団営巣地 (C)朝日新聞社

詳細を見る :https://dainankyokuten.jp/

1956年、南極観測船「宗谷」に乗った第1次南極地域観測隊が東京・晴海埠頭を出発し、日本の南極への挑戦が始まりました。日本の南極観測は、2026年度に70周年を迎えます。

南極は人間活動による大気や環境への影響が少なく、現在の地球の状態をダイレクトに知ることができる場所です。ここで日本の観測隊が長期にわたり観測し続けたデータは、今後の地球環境を知る上で重要なものです。また、南極大陸には地球の氷の約90%が存在し、その融解は将来の地球環境に大きな影響を与えます。南極地域観測隊は先端の科学技術を用いた現場観測により、気候変動メカニズムの解明に挑んでいます。

本展では、来場者が「特別南極観測隊」の一員となり、南極ならではの壮大な映像や体験型展示を通して、日本の南極地域観測隊が行う多様なミッションを楽しみながら学べるとともに、地球の未来を考える機会を提供します。

今夏ぜひ、南極を通して地球の未来を考える本展に足をお運びください。

■本展の見どころ

１. 南極で採集された貴重な実物を展示！南極で採取された鉄隕石 (C)国立極地研究所

本展では、過去の気候変動の記録を閉じ込めたタイムカプセルともいえる貴重な「南極の氷」の実物を展示します。また、「隕石採集の聖地」ともいわれる南極で採集された「南極隕石」のサンプルの中から、触れて、持てる鉄隕石や、月や火星などから飛来したと考えられる希少隕石を含めた30点以上のサンプルが並びます。さらには大阪・関西万博で展示された「触れる火星隕石(スライス)」の実物も展示します。南極観測で得られた貴重なサンプルを通して、南極観測をリアルに体感できます。

- 「南極の氷」とは雪が積み重なってできた氷で、雪が降った当時の空気が含まれています。- 「南極隕石」とは日本の南極観測隊は1969年の「やまと隕石」の発見以来、現在までに、約17,400個の隕石を南極氷床上で採集しました。国際隕石学会に登録されている隕石の約60%は南極から採集されており、南極は、地球上で最も隕石が沢山採集される地域と考えられています。

２. 氷河やオーロラの大型映像、さまざまな体験型展示で南極を実感！南極・昭和基地の上に広がるオーロラの輝き (C)朝日新聞社

大迫力の氷河やオーロラなどの大型映像や、「ペンギンセンサス」や「ブリザード体験」など、南極や南極観測を実感できる体験型展示が多数あります。また、長年にわたり蓄積されたデータや研究成果をもとに、地球の環境変動や宇宙とのつながりを読み解きながら、南極がもたらす科学的発見と未来への示唆を探ることができます。

- 「ペンギンセンサス」とはアデリーペンギンの営巣地で、個体数や営巣数を毎年、同じ時期に調査することをいいます。昭和基地周辺では、アデリーペンギンは春先の10月頃に営巣地に到着して産卵、子育てを行い、その後2月～3月頃にヒナが巣立ちます。このため観測隊は毎年11月中旬と12月上旬の年2回、調査を行っています。5次隊(1960年～1962年)から行われている長期的な調査で、南極地域観測隊の重要なモニタリング観測の一つです。

南極での調査風景 (C)国立極地研究所南極での地質調査 (C)国立極地研究所南極の氷の採取 (C)国立極地研究所

※展示内容は、都合により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

■メッセージ

● 南極観測70周年にあたって (国立極地研究所長 野木義史)

2026年、南極観測は70周年を迎えます。

1956年11月8日、第1次南極地域観測隊を乗せた南極観測船「宗谷」が東京を出港しました。翌1957年1月29日には昭和基地が開設され、日本の南極観測の挑戦が幕を開けました。

南極観測の原点には、時代を超えて、未知の世界に挑み、科学の力で人類の未来に貢献しようとする、探究と挑戦の精神が息づいています。

大南極展では、来場者の皆さんに特別南極観測隊の一員となっていただき、観測隊の活動や南極の自然を体験していただきます。是非、多くの皆様にご来場いただき、観測隊の探求と挑戦の精神に触れ、共に未知の世界に挑む気持ちを分かち合っていただければ幸いです。

● 大南極展の開催に寄せて (第67次南極地域観測隊長 青木茂)

2026年夏に、日本科学未来館において特別展「大南極展」が開催されるとのこと、心よりお喜び申し上げます。第67次南極地域観測隊は、昭和基地での夏期活動をほぼ終了しつつあるところです。

国内の皆様からの応援が力になり、例年にない海氷状況の中でも、無事にほぼ計画通りの活動ができています。

大南極展を通じ、多くの皆さんが、南極地域観測隊の最先端の発見や隊員の活動に直に触れていただき、更に興味関心を深めていただけることを期待しています。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63283/table/70_1_298756c95ae44dcb62697c9ed3af78be.jpg?v=202601290521 ]

日本科学未来館

〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6

TEL：03-3570-9151 FAX：03-3570-9150

URL：https://www.miraikan.jst.go.jp/