「オルタナティブデータEXPO’ 2026」出展のお知らせ（2026年2月9日）

日本システム技術株式会社

このたび、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会が主催する「オルタナティブデータEXPO’ 2026」に、当社未来共創Ｌａｂが出展いたします。



当社ブースでは、メディカルビッグデータ、アドバイザー、研究開発環境を提供する「Medical Data PROVISION（以下、MDP）」やメディカルビッグデータ「REZULT」をご紹介します。約1,000万人ものメディカルビッグデータに基づいた健康サポートAPI「ミラウェル」のデモンストレーションも行います。ご興味のある方は、ぜひ当社ブースでご体験ください。



■「オルタナティブデータEXPO’ 2026」


開催日時 ：2026年2月9日（月）　13:00～18:00


開催場所 ：東京ミッドタウン（東京・赤坂）


オフィシャルサイト ：https://jadda-expo-2026.peatix.com/


※ご参加は、上記オフィシャルサイトから事前お申し込みください。



【本件に関するお問い合わせ】


　日本システム技術株式会社


　未来共創Ｌａｂ　担当：鈴木


　TEL：03-6718-2785


　Mail：jast-lab@jast.co.jp


　URL：https://www.jastlab.jast.jp/



　▼日本システム技術株式会社　企業情報


　　https://www.jast.jp/



