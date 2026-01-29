「オルタナティブデータEXPO’ 2026」出展のお知らせ（2026年2月9日）

日本システム技術株式会社

このたび、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会が主催する「オルタナティブデータEXPO’ 2026」に、当社未来共創Ｌａｂが出展いたします。

当社ブースでは、メディカルビッグデータ、アドバイザー、研究開発環境を提供する「Medical Data PROVISION（以下、MDP）」やメディカルビッグデータ「REZULT」をご紹介します。約1,000万人ものメディカルビッグデータに基づいた健康サポートAPI「ミラウェル」のデモンストレーションも行います。ご興味のある方は、ぜひ当社ブースでご体験ください。

■「オルタナティブデータEXPO’ 2026」

開催日時 ：2026年2月9日（月） 13:00～18:00

開催場所 ：東京ミッドタウン（東京・赤坂）

オフィシャルサイト ：https://jadda-expo-2026.peatix.com/

※ご参加は、上記オフィシャルサイトから事前お申し込みください。

【本件に関するお問い合わせ】

日本システム技術株式会社

未来共創Ｌａｂ 担当：鈴木

TEL：03-6718-2785

Mail：jast-lab@jast.co.jp

URL：https://www.jastlab.jast.jp/

▼日本システム技術株式会社 企業情報

https://www.jast.jp/

以上