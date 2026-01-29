横浜でみらい体験！「Startup Demoday（スタートアップデモデイ）× YOXO FESTIVAL（よくぞフェスティバル） 2026」１月30日～2月1日開催！
キービジュアル
横浜市ではイノベーション創出に取り組むスタートアップ・企業・大学等の活動を支援しています。本イベントでは、こうした活動を後押しするとともに、市民をはじめ多くの皆様に、企業等の取組内容や横浜が目指すスタートアップ・エコシステムを知っていただくことで、更なる企業間の連携強化や次世代の起業家創出につなげることを目指しています。
横浜からイノベーション創出を目指す企業等の新技術やサービス・ソリューションなどを体感できる機会となっていますので、こどもから大人まで、皆様のご来場をお待ちしております。
１ YOXO FESTIVAL 2026
「横浜でみらい体験」をテーマに、企業・スタートアップ・大学・個人といった多彩なイノベーター・クリエイターが集い、最先端技術や実証実験中のサービス・ソリューションを出展・発表するイベントです。デモ展示やワークショップなど、見て・触って・あっと驚くユニークな未来技術を体験できます。
（１）日程：令和８年１月30日（金）～２月１日（日）（１月30日は一部会場のみ開催）
（２）実施場所：みなとみらいエリア（会場マップ参照）
（３）入場料：無料（一部有料のワークショップ・体験あり）
（４）ウェブサイト：https://yoxo-o.jp/yoxofestival/
（５）主催：横浜未来機構 共催：横浜市
※天候の影響等により、内容・会場は変更する場合があります。
会場マップ
２ Startup Demoday（招待制）
国内屈指のVC（ベンチャーキャピタル）が推薦する、成長ポテンシャルの高いSU（スタートアップ）が登壇するピッチイベントを開催します。
横浜未来機構の大企業会員による「経営層ミーティング」と連携し、事業会社とSU、VCが横浜で一堂に会し、SUの成長を強力に後押しします。
昨年度の様子
（１）日時・場所：令和８年１月30日（金） 横浜ランドマークホール
（２）主催：ライフタイムベンチャーズ合同会社、キャナルベンチャーズ株式会社、横浜未来機構、
横浜市/TECH HUB YOKOHAMA 協力：神奈川県
（３）登壇予定スタートアップ：株式会社amoibe、株式会社Algalex、株式会社ailead、
大熊ダイヤモンドデバイス株式会社、クールフライヤー株式会社、株式会社SUN METALON、
株式会社Smart Craft、株式会社Zevero、超電導センサテクノロジー株式会社、
日本超電導応用開発株式会社、株式会社VISION IV、株式会社Ur AI、株式会社レッドクリフ
（50音順）
（４）登壇予定VC：株式会社ANOBAKA 、UntroD Capital Japan株式会社、
インキュベイトファンド株式会社、Gazelle Capital株式会社、キャナルベンチャーズ株式会社、
グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社、株式会社産業革新投資機構、
株式会社ジェネシアベンチャーズ、千葉道場株式会社、DRONE FUND株式会社、
ライフタイムベンチャーズ合同会社（50音順）
（５）参加対象者：VC、事業会社、スタートアップ支援機関などの関係者（招待制）
３ 開催にご協力いただいている企業・団体様
「Startup Demoday × YOXO FESTIVAL 2026」に、協賛、企業版ふるさと納税によるご寄附のご支援をいただいている企業・団体の皆様です。(50音順)
＜協賛＞
株式会社アットヨコハマ、イオンモール株式会社 横浜ワールドポーターズ、学校法人岩崎学園、
ESRIジャパン株式会社、NOK株式会社、THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP、
JFEエンジニアリング株式会社、清水建設株式会社、
大陽日酸株式会社、BeauRing、丸紅プライベートリート投資法人、三菱地所株式会社、
みなとみらい二十一熱供給株式会社、横浜エフエム放送株式会社
＜企業版ふるさと納税＞
一般社団法人 彩、株式会社OMNIA、かっこ株式会社、
株式会社経営サポートアルファ、税理士法人チェスター、株式会社DYM、司法書士法人ビスポーク
※１月15日時点で納付確認済で、公表をご承諾いただいた企業・団体様のみ掲載しています。
【参考資料：横浜未来機構について】
「横浜未来機構」は企業・大学・スタートアップ・行政など、多様な会員が参画し、産学公民連携で横浜からイノベーションの創出を推進する団体です。
・団体概要
（１）組織形態：任意団体（会員制団体）
（２）設立日：令和３年３月31日
（３）会員数（令和８年１月23日時点）：正会員 121者、賛助会員 25者、特別会員 横浜市、
連携協力団体 29団体
（４）ウェブサイト：https://yoxo-o.jp/
【お問合せ】
横浜市経済局イノベーション推進課
TEL:045-671-4600 FAX:045-664-4867
MAIL:ke-innovation@city.yokohama.lg.jp