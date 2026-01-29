【開催決定！】『N響オーチャード定期2026/2027 東横シリーズ in 横浜 ＜傑作ピアノ協奏曲＆三大バレエ音楽＞

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村（所在地:東京都渋谷区）は、このたび、横浜みなとみらいホールからお届けする、『N響オーチャード定期2026/2027 東横シリーズ in 横浜 ＜傑作ピアノ協奏曲＆三大バレエ音楽＞ Supported by 株式会社 日立製作所』（全3回）の開催を決定しました。

創立100周年を迎えるNHK交響楽団のオリジナル・コンサート・シリーズ

2026年に創立100周年を迎えるNHK交響楽団は、名実ともに日本最高峰のオーケストラ。NHK大河ドラマのテーマ曲演奏をはじめ、2025年末の第76回NHK紅白歌合戦にも出演するなど、お茶の間でも広く知られる存在です。

「N響オーチャード定期」は、国内外の巨匠から気鋭の若手まで今をときめくアーティストたちが続々登場し、クラシック・コンサートは初めてという方にも親しみやすい曲目で、NHK交響楽団の極上の演奏をお楽しみいただく、Bunkamuraならではのオリジナル・コンサート・シリーズです。

「一度は生で聴いてみたい！」ピアノ協奏曲＆バレエ音楽の名曲ばかりが揃った全3回

2026年11月に始まる2026/2027シリーズは、＜傑作ピアノ協奏曲＆三大バレエ音楽＞というシリーズ・タイトルの通り、クラシックの金字塔ともいえる名曲の数々を、一流の指揮者とピアニストの演奏でお届けします。誰もが知る名曲を、最高の奏者の演奏でじっくりと堪能する、横浜での休日のひとときをお楽しみください。

＊2027年1月4日からのBunkamura全館休館に伴い、2026/2027シリーズはすべて横浜みなとみらいホール 大ホールでの開催です。

開演前にはロビーコンサートあり！

各公演、開場中のロビーにて、N響メンバーによる室内楽コンサートを実施。

メンバーの素顔が垣間見えるトークと、親密な距離で臨場感あふれる演奏を楽しめる特別なウェルカム・イベントです。

公演概要

(C)K.Miura

N響オーチャード定期 2026/2027 東横シリーズ in 横浜

＜傑作ピアノ協奏曲＆三大バレエ音楽＞ Supported by 株式会社 日立製作所

第138回 27年ウィーン・フィル ニューイヤーの指揮者ソヒエフ＆俊才カントロフのロシア・プログラム

日時/2026年11月23日(月・祝)15:30開演

会場/横浜みなとみらいホール 大ホール

出演/指揮：トゥガン・ソヒエフ

ピアノ：アレクサンドル・カントロフ ※

曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18 ※

チャイコフスキー：バレエ音楽『くるみ割り人形』＜抜粋＞

第139回 注目の若手指揮者エリム・チャンと新進気鋭の鈴木愛美によるオール・チャイコフスキー

日時/2027年4月29日(木・祝)15:30開演

会場/横浜みなとみらいホール 大ホール

出演/指揮：エリム・チャン

ピアノ：鈴木愛美（まなみ）※

曲目/チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 ※

チャイコフスキー：バレエ音楽『白鳥の湖』＜エリム・チャン版＞

第140回 シリーズ最終回！実力派指揮者・熊倉優と人気ピアニスト・亀井聖矢が揃って初登場

日時/2027年7月4日(日)15:30開演

会場/横浜みなとみらいホール 大ホール

出演/指揮：熊倉優

ピアノ：亀井聖矢（まさや）※

曲目/プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 作品26 ※

チャイコフスキー：バレエ音楽『眠れる森の美女』＜熊倉優版＞

※印の曲はソリストとともに演奏します。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/nkyo/#26_27series

最もお得なシリーズ券で全3公演をいち早く予約！ 期間限定販売のシリーズ券は5/9(土)先行発売！

『N響オーチャード定期』ではシリーズ券（全3回券）をご用意しています。1回あたりの料金が最大約20%もお得に、どこよりも早く、全公演のマイ・シートをお求めいただけます。期間限定のシリーズ券をどうぞお見逃しなく。

※未就学児入場不可。 ※やむを得ず、曲目・出演者・発売日が変更になる場合がございます。

【会場】横浜みなとみらいホール 大ホール

【チケット料金】＜シリーズ券＞ S\23,400 A\20,100 B\16,200 C\10,800（税込）

【シリーズ券販売期間】

MY Bunkamura先行販売：2026年5月9日(土)～5月15日(金）

一般販売：2026年5月16日(土)～8月2日(日)

【予約・購入】

＜Bunkamura＞

●オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/n-orchard27 （登録無料／座席選択可能）

●電話 Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（10:00～15:00）

●店頭 東急シアターオーブ／Bunkamuraチケットカウンター（渋谷ヒカリエ2F 11:00～18:00）

※店頭は5/17(日)より取扱い。 ※Bunkamura 1Fチケットカウンターは休業中です。

＜横浜みなとみらいホール＞

●インターネット 横浜みなとみらいホールチケットセンターWEB http://minatomirai.pia.jp/ （登録無料／座席選択可能）

●電話・窓口 横浜みなとみらいホールチケットセンター 045-682-2000

（電話10:00～17:00／窓口11:00～18:00／休館日・保守点検日を除く）

主催：Bunkamura 特別協賛：株式会社 日立製作所

共催：横浜みなとみらいホール（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

公演に関するお問合せ：Bunkamura 03-3477-3244（10:00～18:00）

1998年にスタートし、Bunkamuraオーチャードホールに歴史を刻んできた「N響オーチャード定期」は、オーチャードホールが2027年1月3日をもって限定営業を終了しBunkamuraが全館休館となることに伴い、一旦終了させていただく運びとなりました。

今後は再開業に向けて、新たに国内外のオーケストラの魅力を存分にお楽しみいただけるシリーズを計画してまいります。