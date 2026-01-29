伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433）は、販売代理店として取り扱っておりますフランス RIBER社製量産型MBE（分子線エピタキシー）装置MBE6000を、株式会社QDレーザから受注した事を発表いたします。

QDレーザは、高性能半導体レーザおよびエピタキシャルウエハのメーカーです。GaAsプラットフォーム上で、量子ドット／量子井戸の最先端エピタキシャル成長技術と、ウエハ・チップ・パッケージ設計力を活かした製品を、産業用途やデータ通信用途に提供しています。同社代表取締役社長 大久保潔氏は次のように述べています。

「当社は長年にわたり、RIBER社製MBE装置を用いて成長した高品質な量子ドットエピタキシャルウエハを供給し、高度なエピタキシャル技術における確かな実績を築いてきました。RIBER社と伯東の継続的なサポートに加え、MBE6000の導入により、供給の安定性を強化し、高成長市場での新たなビジネス機会を獲得し、次世代製品の開発を加速します。」

MBE6000は４インチ9枚、6インチ4枚のバッチ処理に対応し、高スループットでのエピウエハ量産が可能です。最適化されたチャンバー設計、信頼性の高い主要コンポーネントおよび高度な制御ソフトウェアにより、量子ドットの成長パラメータを高精度に制御することが可能です。MBE6000は、海外では40台以上が光デバイス・電子デバイスの化合物エピウエハ量産向けに稼働しておりますが、国内メーカーでの採用は初めてとなります。今回QDレーザが採用したことで、国内の化合物半導体デバイスメーカーへの波及効果が期待されます。

